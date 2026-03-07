Phát Đạt đề xuất di dời và quy hoạch lại đất Đại học Bách Khoa

Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi nội đô, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của trường sau khi di dời.

Theo văn bản gửi UBND TP HCM, Phát Đạt kiến nghị được chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, thuộc phường Đông Hòa.

Song song đó, công ty cũng đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng sau khi cơ sở đào tạo được di dời, nhằm phù hợp định hướng phát triển chung của thành phố.

Phát Đạt cho biết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và tự chi trả chi phí khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án, cũng như thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trường đại học Bách Khoa TP HCM. Ảnh: HCMUT

Theo Phát Đạt, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM hiện có hơn 25.000 sinh viên cùng hơn 1.000 giảng viên, viên chức. Quy mô đào tạo lớn trong khi cơ sở hiện hữu nằm trong khu vực nội đô khiến nhu cầu nâng cấp, mở rộng hạ tầng đào tạo và nghiên cứu ngày càng cấp thiết.

Trong khi đó, khu vực dự kiến xây dựng cơ sở mới tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM đã được quy hoạch trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Nam.

Doanh nghiệp cho rằng việc di dời cơ sở đào tạo về Làng Đại học Thủ Đức có thể góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giáo dục hiện đại, đồng bộ, đồng thời giảm áp lực giao thông nội đô khi lượng lớn sinh viên không còn di chuyển vào khu vực trung tâm mỗi ngày. Phương án này cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển giáo dục theo hướng bền vững.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh TP HCM đang nghiên cứu phương án di dời nhiều cơ sở giáo dục và y tế quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành nhằm giảm áp lực hạ tầng đô thị.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TP HCM đã thống nhất định hướng xây dựng đề án di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khu vực ngoài trung tâm. Quỹ đất sau khi di dời sẽ được nghiên cứu khai thác lại theo quy hoạch, trong đó có phương án phát triển nhà ở xã hội.

Cơ sở chính của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM tại số 268 Lý Thường Kiệt hiện có diện tích khoảng 14,2 ha, nằm trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (quận 10 cũ).

Trường thành lập năm 1957, là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, tọa lạc trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (quận 10 cũ). Trường hiện đào tạo hơn 25.000 sinh viên ở nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ cùng khoảng 1.092 giảng viên, viên chức.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt là doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà ở, khu đô thị và bất động sản thương mại. Theo báo cáo tài chính năm 2025, Phát Đạt ghi nhận doanh thu lũy kế hơn 1.320 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Công ty hiện có tài sản hơn 27.270 tỷ đồng, nợ phải trả xấp xỉ 14.850 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng.

Phương Uyên