Đại ca ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội

Cần ThơTrần Công Xuân - người bị cho là chủ mưu đốt nhà đội trưởng hình sự quận Thốt Nốt, tiếp tục bị cáo buộc tổ chức sòng bạc quy mô lớn tại miền Tây.

Ngày 19/10, ông Xuân (52 tuổi) bị Công an huyện Vĩnh Thạnh khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình Sự.

Động thái này được đưa ra sau hơn 10 tháng mở rộng điều tra hoạt động của sòng bạc "khủng" ở miền Tây.

Những người tại sòng bạc ở huyện Vĩnh Thạnh khi bị công an vây bắt ngày 10/1. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sau thời gian theo dõi, ngày 10/1, Công an TP Cần Thơ huy động hơn trăm chiến sĩ bao vây, ập vào kho gạo bỏ hoang tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, bắt quả tang 153 người (đến từ nhiều tỉnh thành miền Tây, TP HCM, Đồng Nai...) đang đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2,3 tỷ đồng, 138 xe máy, 17 ôtô, 38 con gà đá, một bộ tài xỉu, cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, Công an TP Cần Thơ cho rằng, chỉ tính riêng ngày 10/1 những người đứng ra tổ chức sòng bạc này đã thu lợi bất chính gần 130 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc. Xử phạt hành chính 39 người về hành vi đánh bạc trái phép.

Hồi tháng 7, vụ án được chuyển cho Công an huyện Vĩnh Thạnh thụ lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, ông Xuân không thừa nhận hành vi liên quan việc tổ chức sòng bạc này.

Trong khi đó, Công an huyện Vĩnh Thạnh cáo buộc Xuân là người kết nối, giới thiệu để Trịnh Lâm Đô và Nguyễn Minh Trọng (cả hai đã bị khởi tố) gặp nhau, bàn bạc, thống nhất tổ chức sòng bạc. Những lần Đô và Trọng gặp nhau bàn bạc diễn ra tại nhà Xuân. Xuân còn chi tiền thuê người làm vệ sinh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại sòng bạc, điện thoại rủ rê, lôi kéo người tham gia đánh bạc...

Trần Công Xuân khi bị bắt tại nhà ở quận Thốt Nốt, cuối tháng 3. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi cuối tháng 3, Công an TP Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bắt Xuân tại nhà ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Xuân bị cho là đã kích động, xúi giục các đàn em đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên (Đội trưởng cảnh sát hình sự, Công an quận Thốt Nốt) ngày 30/9/2020.

Đầu tháng 10, Công an quận Thốt Nốt đã hoàn tất hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Xuân cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) và Hồ Thanh Hải (33 tuổi) về tội Hủy hoại tài sản. Ở hành vi này, Xuân cũng phản bác cáo buộc của cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, những người này đều làm công cho Xuân tại trại nuôi gà đá ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Họ có chung nhận thức Xuân là đàn anh, có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giang hồ nên rất nể phục, không dám sai lời. Hai trong số 3 bị can còn gọi Xuân là "thầy", thực hiện hành vi đốt nhà thiếu tá cảnh sát hình sự theo câu nói của ông này.

Cửu Long