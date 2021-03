Đại ca giang hồ Cần Thơ bị bắt

Trần Công Xuân, 59 tuổi, trùm giang hồ khu vực Thốt Nốt (Cần Thơ) và TP Long Xuyên (An Giang) bị bắt với cáo buộc chủ mưu đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự.

Trịnh Công Xuân lúc bị bắt. Ảnh: Hưng Lợi.

Tối 26/3, Công an TP Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bao vây nhà Xuân tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Nhiều lực lượng được huy động giữ an ninh trật tự để đảm bảo việc bắt giữ đại ca giang hồ.

Xuân bị xác định là người cầm đầu vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt hôm 30/9/2020, không gây thương vong. Động cơ gây án của Xuân chưa được công bố.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hồ Thanh Hải (33 tuổi, đàn em của Xuân). Nghi can khác là Nguyễn Quốc Tài, 21 tuổi, đang chấp hành án tội Cố ý gây thương tích.

Hôm 23/3, người đàn ông 30 tuổi ở quận Thốt Nốt được xác định là nhân chứng vụ án đã dùng dao tự sát tại nhà vệ sinh khi bị công an mời làm việc, được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cửu Long