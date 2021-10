Kế hoạch đốt nhà đội trưởng hình sự

Cần ThơCông an quận Thốt Nốt cho rằng, Trần Công Xuân, 52 tuổi, đã kích động, xúi giục các đàn em đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự, song bị can không thừa nhận.

Ngày 9/10, Công an quận Thốt Nốt đã hoàn tất hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Xuân cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) và Hồ Thanh Hải (33 tuổi) về tội Hủy hoại tài sản.

Liên quan đến vụ án, Trịnh Thanh Tú (30 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội Che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới (39 tuổi) tội Không tố giác tội phạm.

Trong đó, 4 bị can đều làm công cho Xuân tại trại nuôi gà đá ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Cơ quan điều tra cho rằng, những người này đều có chung nhận thức Xuân là đàn anh, có tầm ảnh hưởng lớn trong giới giang hồ nên rất nể phục, không dám sai lời. Nguyên, Hải, Tú còn gọi Xuân là "thầy".

Trần Công Xuân khi bị bắt vào cuối tháng 3. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 6/2020, Nguyên xảy ra mâu thuẫn tại quán nhậu ở quận Thốt Nốt nên đập ly bia vào mặt thanh niên 25 tuổi gây thương tích 27%. Sau khi gây án, Nguyên nhờ vợ của "thầy" đi thương lượng, khắc phục hậu quả 10 triệu đồng. Nam thanh niên hứa làm đơn bãi nại và không yêu cầu khởi tố hình sự.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra và tỷ lệ thương tích của nạn nhân, ngày 17/8/2020, Nguyên bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án được giao cho Đội cảnh sát Hình sự (thiếu tá Hồ Đình Huyên làm Đội trưởng) thụ lý.

Khi được báo lại sự việc, Xuân nói với Nguyên "vụ án của mày là do thằng Huyên nó hại". Đến ngày 20/9/2020, nhận bản kết luận điều tra vụ án về tội Cố ý gây thương tích, Nguyên mang về đọc cho "thầy" Xuân nghe.

Xuân tiếp tục nói "vụ án của mày là do thằng Huyên nó hại mày. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tuỳ mày". Sau câu nói của "thầy", Nguyên quyết định chọn cách đốt nhà thiếu tá Huyên.

Trưa 29/9/2020, trong bữa cơm, Xuân tiếp tục nhắc lại vụ án của Nguyên là do Đội trưởng Hình sự hại và kêu Tú cùng "hành động" với Nguyên. Tuy nhiên, do sợ vi phạm pháp luật nên Tú xin không tham gia.

Kết quả điều tra xác định, chiều cùng ngày, Nguyên quyết tâm thực hiện "chỉ đạo" của Xuân nên rủ Hải cùng đi đốt nhà Đội trưởng Hình sự để trả thù. Anh ta lấy 10 lít xăng mang về trại gà của Xuân cất giấu. Hải biết "có gì thầy lo" nên đồng ý.

23h cùng ngày, cả hai chở nhau đến nhà thiếu tá Huyên ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Tuy nhiên, do đèn nhà dân khu vực này còn sáng nên cả hai giấu can xăng và ngồi chờ.

Đến 0h ngày 30/9, Hải leo qua hàng rào vào nhà ông Huyên, Nguyên chuyền can xăng cho anh ta đổ vào cửa chính. Chờ xăng chảy vào trong, Hải phóng hoả rồi cùng đồng phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện lửa bùng phát dữ dội, thiếu tá Huyên cùng vợ và con gái 2 tuổi mở cửa bên hông nhà thoát ra ngoài hô hoán, nhờ người dân đến dập tắt đám cháy. Mọi người an toàn, song nhiều tài sản đã bị lửa thiêu rụi.

Sau khi gây án, Hải và Nguyên giấu xe máy và nhờ Tới chở đến nhà Xuân. Hôm sau, nghe báo lại sự việc, Xuân dặn Hải "hạn chế ra đường, nếu bị bắt thì không khai tao ra". Chiếc xe làm phương tiện gây án được Tú đục xoá số khung và mang đi cất giấu.

Ngày 14/3, công an bắt tạm giam Hải, còn Nguyên đã đi chấp hành án 4 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Đến tối 26/3, Công an TP Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bắt Xuân tại nhà ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Tú bị bắt tạm giam hồi tháng 6.

Theo cơ quan điều tra, Nguyên, Hải, Tú và Tới đã thành khẩn khai báo - đây được xe là tình tiết giảm nhẹ. Riêng Xuân không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng Công an quận Thốt Nốt cho rằng có đầy đủ bằng chứng buộc tội. Bị can này có 3 tình tiết tăng nặng là: phạm tội có tính chất côn đồ, dùng thủ đoạn có khả năng gây hại cho nhiều người và tái phạm (do có tiền án về tội Đánh bạc chưa được xóa án tích).

Cửu Long