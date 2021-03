Đại biểu Quốc hội: Không thể coi người nghiện ma túy là bệnh nhân

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng người sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến nghiện không thể xem là người bệnh, cần có chế tài xử lý.

Chiều 24/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự luật Phòng chống ma túy sửa đổi. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (nguyên Giám đốc Công an Nghệ An) cho biết trong dự thảo luật không thể hiện rõ nhưng các báo cáo thẩm định của các Ủy ban tại kỳ họp thứ 10 và nhiều đại biểu Quốc hội vẫn cho rằng nên coi người nghiện ma túy là người bệnh để chữa trị cho họ."Quan điểm này là không đúng", ông Cầu nói.

Theo ông, hiện một số người nghiện đòi hỏi được hưởng các quyền và nghĩa vụ của người bệnh quy định tại Chương II Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2011. Họ cho rằng trung tâm cai nghiện ma túy không phải là hình thức tổ chức và cơ sở khám, chữa bệnh theo Luật Khám chữa bệnh hiện hành. Trong khi đó khảo sát thực tiễn gần 8.900 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát tại Nghệ An, ông thấy 100% sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến nghiện. "Vì vậy, người nghiện ma túy là người vi phạm pháp luật", người từng đứng đầu Công an Nghệ An nêu quan điểm.

Ông Cầu đề nghị Quốc hội khẳng định rõ quan điểm này trong luật để thống nhất thực hiện. Khoản 5 điều 3 quy định về chính sách của nhà nước về phòng, chống ma túy cần được bổ sung nội dung "người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy là người có hành vi vi phạm pháp luật cần phải được quản lý chặt chẽ và tổ chức cai nghiện cho họ, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện, khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện và quản lý người nghiện".

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, phát biểu tại phiên thảo luận dự án luật Phòng chống ma túy sửa đổi chiều 24/3. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Phan Thái Bình (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam) cũng cho rằng, từ khi bỏ điều 199 về tội sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật Hình sự năm 1999, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra nhiều, số người nghiện tăng lên.

"Người sử dụng trái phép chất ma túy thì không thể xem như là người bệnh được. Điều đó rất nguy hại", ông Bình nói và đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng bổ sung trở lại các tội danh với người sử dụng trái phép chất ma túy. Ví dụ, ai đã bị xử lý hành chính mà còn tiếp tục sử dụng trái phép thì xử lý hình sự hoặc đã đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà tái phạm thì xử lý hình sự.

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị bổ sung các quy định để Luật Phòng chống ma túy sửa đổi khi được thông qua sẽ phát huy được hiệu quả.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí (nguyên Viện trưởng Huyết học Truyền máu Trung ương) nêu thực trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng do các lái xe sử dụng ma túy gây ra. Vì vậy, ông cho rằng, bên cạnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ với tài xế kinh doanh vận tải, xét nghiệm ma túy với toàn bộ lái xe, nhà chức trách cần nghiên cứu để đưa ra quy định tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất với địa điểm lấy máu thay đổi, có thể là tại cơ sở y tế, tại cơ quan hoặc thậm chí ngay trên đường.

Đại biểu Tạ Minh Tâm (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang) kiến nghị ban soạn thảo quy định các biện pháp cưỡng chế để khắc phục tình trạng cố ý chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể nhằm trốn tránh việc áp dụng biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Ông kiến nghị Ban soạn thảo bổ sung 1 khoản tại điều 22, về xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Cụ thể: "Người có hành vi chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có thể bị cưỡng chế theo quy định pháp luật".

Nêu thực trạng một số người sử dụng thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa ma túy, chứa tiền chất để chiết xuất ma túy tổng hợp, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) cho rằng cần quy định chặt chẽ việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) đề xuất cần có quy định cụ thể về thu giữ, bảo quản hoặc trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong thu giữ, bảo quản tang vật là ma túy để chất này không bị tuồn ra ngoài xã hội.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết các ý kiến của đại biểu sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan thẩm định và cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh sửa. "Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi được Quốc hội thông qua sẽ cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong những năm qua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới", Đại tướng Tô Lâm nói.

Theo chương trình dự kiến, ngày 30/3, dự án Luật sẽ được Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua.

Hoàng Thùy