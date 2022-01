Đại biểu đề xuất 'bổ sung ngay' dịch vụ an ninh mạng vào luật

Hà NộiTrung tướng Nguyễn Minh Đức cho hay 3 năm qua có hơn 150 cuộc tấn công mạng nên dịch vụ an ninh mạng "cần được xem xét, quyết định ngay" tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần này.

Ngày 10/1, Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Theo Tờ trình số 573 ngày 27/12/2021, Chính phủ đề nghị bổ sung ngành, nghề sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Cho rằng nội dung này chưa mang tính cấp thiết, đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó đoàn Đồng Tháp) nói thống nhất với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về việc đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định nói trên tại Luật An ninh mạng, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3 (khai mạc tháng 5).

Trước quan điểm của ông Hòa, trung tướng Nguyễn Minh Đức (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh) khẳng định, tờ trình của Chính phủ đề xuất sửa đổi ngay là "hoàn toàn cấp thiết". Hơn 150 cuộc tấn công mạng trong ba năm qua đã được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng truy nguyên. "Chủ yếu xuất phát từ các sản phẩm đang lẫn lộn giữa vấn đề an toàn thông tin cũng như an ninh mạng", ông nói.

Vì vậy, theo ông, việc sửa đổi là phù hợp với Hiến pháp cũng như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Đầu tư. "An ninh quốc gia phải được đặt lên hàng đầu, phải được bảo vệ tuyệt đối".

Đại biểu Nguyễn Văn Hận (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu) cho rằng việc kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng chưa được quản lý chặt, thiếu định hướng và thiếu kiểm soát. Việc thiếu hành lang pháp lý là nguyên nhân chưa huy động, khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường.

"Đề xuất của Chính phủ phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật hiện hành; hạn chế thấp nhất việc lợi dụng công nghệ có nguồn gốc không rõ ràng để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội", ông nói.

Giải trình, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, cơ sở chính trị và pháp lý trong đề xuất của Chính phủ là Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về vấn đề an ninh mạng và Luật An ninh mạng, cũng như nhiều văn bản có liên quan. Theo ông, không cần phải sửa Luật An ninh mạng mà chỉ cần đưa một điều kiện về kinh doanh có điều kiện trong Phụ lục 4 của Luật Đầu tư là đã xử lý được vấn đề.

"Kể cả sửa Luật An ninh mạng mà không bổ sung vào phụ lục 4 của Luật Đầu tư thì cũng không thực hiện được", ông Long khẳng định.

Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường, khi Chính phủ trình đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Phụ lục IV Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm, điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng tại Luật An ninh mạng.

"Nội dung này sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5) để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện", ông Thanh nói, đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo rà soát Danh mục theo quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

