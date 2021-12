Đề xuất dịch vụ bảo vệ an ninh mạng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hà NộiBộ Công an đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư.

Sáng 8/12, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, cho rằng cần bổ sung dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Việc này sẽ tạo hành lang pháp lý để thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Chính phủ giao cho Bộ Công an về chiến lược bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

"Nếu không bổ sung trong Luật sửa đổi lần này sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể ban hành Nghị định. Như vậy, chúng ta thiếu hành lang pháp lý, cơ sở để quản lý, kiểm soát sản phẩm dịch vụ an ninh mạng đưa vào hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước", ông Quang nói.

Trung tướng Lương Tam Quang. Ảnh: Phương Sơn

Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo An ninh mạng Quốc gia đã nêu mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu nguy cơ bị xâm hại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 22 về chương trình trình hành động, đảm bảo an ninh mạng quốc gia, giao cho Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng.

"Thời gian qua, từ thực tiễn công tác và qua kiểm tra trực tiếp tại 26 bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương có hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đã phát hiện có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị lây nhiễm mã độc phần mềm gián điệp", tướng Quang nói.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến lỗ hổng bảo mật trên, theo ông Quang, là chưa có hành lang pháp lý để quản lý doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Vì vậy, các cơ quan có nguy cơ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị không đủ năng lực.

Bộ Công an cho rằng đây sẽ là kẽ hở nghiêm trọng, nếu bị lợi dụng sẽ xâm hại trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Sản phẩm an ninh mạng bao gồm: sản phẩm bí mật để thu thập thông tin (thiết bị mà phần cứng, phần mềm có chức năng thu thập thông tin tài liệu qua không gian mạng - phần mềm gián điệp); sản phẩm kiểm soát an ninh lưu lượng mạng (trong đó thiết bị phần cứng, phần mềm chuyên dụng dành cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thiết kế với tính năng đặc thù để bảo vệ các mục tiêu, hệ thống thông tin nhằm cảnh báo, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm phạm an ninh mạng; dịch vụ giám sát an ninh mạng, kiểm thử an ninh mạng, đào tạo kiến thức, tư vấn mạng, đánh giá tiêu chuẩn an ninh mạng...

Hoàng Thùy