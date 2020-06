Đa số runner chạy giải VM Quy Nhơn chọn cự ly dài

VnExpress Marathon Quy Nhơn năm thứ hai có nhiều cải tiến về công tác tổ chức, an toàn cho vận động viên, cung đường chạy thay đổi với nhiều trải nghiệm thú vị.

Tiếp nối thành công của giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019, sự kiện năm nay do Báo VnExpress và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức, sẽ khởi tranh vào ngày 26/7 với bốn cự ly 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42km). Nhiều thông tin chi tiết về chương trình đã được công bố tại họp báo diễn ra chiều 24/6.

Buổi họp báo giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 diễn ra chiều 24/6 tại khách sạn Rex, TP HCM.

Với thông điệp "Run with the Sea & Sun", giải khuyến khích các runner sau thời gian dài "treo giày" do Covid-19, truyền cảm hứng tập luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Thông qua những cung đường đẹp thiết kế và cố vấn bởi các vận động viên chuyên nghiệp, giải chạy còn giúp quảng bá mảnh đất Quy Nhơn tới người dân cả nước trong thời gian kích cầu du lịch nội địa. Diễn ra vào dịp học sinh nghỉ hè, sự kiện cũng là dịp các gia đình có kỳ nghỉ kết hợp thể thao, du lịch ý nghĩa trước khi bắt đầu năm học mới.

Họp báo VM QN 2020

Các cung đường chạy tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020.