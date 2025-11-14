Đà Nẵng xuất hiện trong phim Hàn 'As You Stood By'

Đà NẵngTập cuối phim "As You Stood By" gây chú ý khi ghi hình bối cảnh chợ Cồn, bãi biển Mỹ Khê và phố cổ Hội An.

Tác phẩm ra mắt hôm 7/11, vào top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất Netflix tuần 3-9/11 ở hơn 30 quốc gia. Tập cuối, sau khi trải qua nhiều biến cố, nhân vật Eun Soo (Jeon So Nee) và Hee Soo (Lee Yoo Mi) chọn Việt Nam làm nơi bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, họ buôn bán, giao tiếp với người dân bằng tiếng Việt.

Phân đoạn chợ Cồn trong phim Hàn 'As You Stood By' Phân đoạn hai nhân vật nói tiếng Việt được quay ở chợ Cồn (Đà Nẵng), phim "As You Stood By". Video: Netflix

Bối cảnh hiện lên với bãi biển, khu chợ, phố cổ tạo cảm giác bình yên, tương phản không khí căng thẳng bao trùm phần lớn bộ phim. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét các phân đoạn hiện lên sống động, cho thấy thiên nhiên và con người một cách gần gũi. Một tài khoản bình luận: "Cảnh phim rất đẹp, thấy tự hào khi quê hương xuất hiện trong tác phẩm".

Nhà sản xuất Noan Đỗ - đại diện công ty cung cấp dịch vụ sản xuất cho đoàn phim tại Việt Nam - cho biết êkíp ưu tiên ghi hình ở Đà Nẵng vì có nhiều chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc, cảnh quan đa dạng, dịch vụ lưu trú và ẩm thực đa dạng, thân thiện với du khách quốc tế.

Một trong những bối cảnh quan trọng là khu chợ truyền thống, phản ánh nhịp sống địa phương. Đơn vị sản xuất đề xuất quay phim ở chợ Cồn nhằm thể hiện rõ hoạt động buôn bán và bản sắc văn hóa. Với các cảnh quay hướng ra biển, bãi Mỹ Khê được chọn làm địa điểm chủ đạo. Bờ cát dài hơn 30 km, mặt biển thoáng đãng tạo điều kiện cho những khung hình lướt sóng, dạo biển, gắn với giai đoạn mới của hai nhân vật chính.

Đối lập sự sôi động, Hội An được chọn làm điểm nhấn cảm xúc với những giây phút lắng đọng. Để đáp ứng yêu cầu về một không gian văn hóa tâm linh, đội ngũ trong nước đề xuất cảnh chèo thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài. Mỗi ngọn đèn tượng trưng hy vọng và bình an, trở thành điểm tựa để nhân vật gửi gắm mong ước cho tương lai, đồng thời khép lại câu chuyện.

Cảnh hai nhân vật chính thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, ở tập tám "As You Stood By". Ảnh: Netflix

Theo Noan Đỗ, thách thức trong những ngày quay là thời tiết thất thường. Mưa lớn bất chợt buộc đoàn liên tục điều chỉnh lịch bấm máy, tranh thủ từng khoảng trời quang để hoàn thành các phân cảnh mà không kéo dài thời gian của cả đoàn. Khâu sản xuất triển khai trong hai tháng đầu năm, tiền kỳ vào tháng 1 và ghi hình tháng 2. Vì chỉ quay một số cảnh cuối, đoàn Hàn làm việc tại Đà Nẵng trong một tuần, còn hầu hết công đoạn tiền kỳ như khảo sát bối cảnh, xin giấy phép quay phim, chuẩn bị nhân sự, thiết bị, lưu trú và di chuyển đều được phối hợp từ xa.

Trong quá trình làm việc, hai bên vận hành theo mô hình "hybrid crew", hai bên chia nhiệm vụ theo từng bộ phận sau đó phối hợp song song. Theo Noan Đỗ, các đoàn phim nước ngoài thường có hệ thống quản lý nghiêm ngặt, tuyến báo cáo rõ ràng, còn êkíp Việt mạnh ở sự linh hoạt và khả năng xử lý nhanh tại hiện trường.

"Việt Nam có lợi thế về cảnh quan, con người thân thiện, chi phí hợp lý cùng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể trở thành điểm đến sản xuất hấp dẫn cho các dự án quốc tế", nhà sản xuất cho biết.

Cảnh quay bãi biển Mỹ Khê trong phim. Ảnh: Netflix

As You Stood By do Lee Jeong Rim đạo diễn, Kim Hyo Jeong biên kịch. Nội dung kể về Eun Soo và Hee Soo bị cuốn vào chuỗi bi kịch khi người bạn thân bị bạo hành gia đình. Từ đó, phim khai thác sâu tâm lý và nỗi đau của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ giới phê bình bởi cách tiếp cận chủ đề tội ác. Đạo diễn sử dụng các khung hình tối giản, nhịp kể chậm để nhân vật bộc lộ nội tâm. Cách dàn dựng hướng người xem tập trung vào diễn biến tâm lý, mở ra các câu hỏi về trách nhiệm, sự chuộc lỗi. Trang Sports Today đánh giá tác phẩm đọng lại thông điệp về sự cảm thông và cứu rỗi. Sports Chosun nhận xét nhịp phim gay cấn, góp phần bộc lộ góc tối của con người.

Những năm gần đây, nhiều đoàn phim Hàn tổ chức team building hoặc nghỉ dưỡng tại Việt Nam, chọn Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu. Tài tử Lee Byung Hun - người sáng lập BH Entertainment - từng đưa 62 nhân viên, diễn viên của công ty tới đây công tác kết hợp du lịch, trong đó có các ngôi sao Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Lee Ji Ah, Park Hae Soo, Jung Woo. Cuối tháng 10, ngôi sao Yoona cùng đoàn phim Ngự trù của bạo chúa tới Đà Nẵng nghỉ dưỡng dịp ăn mừng thành công của tác phẩm. Hồi tháng 5, Seo Ye Ji - nữ chính Điên thì có sao - tung loạt ảnh ngắm cầu Rồng, cảnh biển.

