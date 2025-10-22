Yoona đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng

Người đẹp Hàn Quốc Yoona cùng đoàn phim "Ngự trù của bạo chúa" tới Đà Nẵng du lịch dịp ăn mừng thành công của tác phẩm, ngày 21/10.

Êkíp xuống sân bay, nhiều fan Việt đứng ở sảnh ghi hình, chào đón các diễn viên. Yoona phối trang phục đơn giản với áo kẻ, váy jeans, túi gắn đồ chơi Labubu.

Yoona ở sân bay tại Hàn Quốc (trái) và khi tới Đà Nẵng. Ảnh: Lim Yoona90

Đi cùng Yoona là đồng nghiệp Lee Chae Min và các thành viên chủ chốt trong phim Ngự trù của bạo chúa, chuyến du lịch kéo dài tới ngày 24/10. Theo News1, chuyến nghỉ dưỡng là món quà công ty sản xuất tặng êkíp sau khi tác phẩm đạt tỷ lệ người xem vượt 17% trên tvN, thành tích cao nhất trong số các phim truyền hình Hàn ra mắt năm 2025.

Tài tử Lee Chae Min. Ảnh: Osen

Yoona quay lại Việt Nam chỉ sau ba ngày tổ chức họp fan tại TP HCM. Cô sinh ở Seoul, làm thực tập sinh của công ty giải trí SM từ 12 tuổi, từng tham gia một số video âm nhạc trước khi ra mắt với vai trò gương mặt đại diện nhóm SNSD, hồi 2007. 18 năm qua, cô nhiều lần được bình chọn là "Top visual idol" (Thần tượng có gương mặt đẹp nhất).

Ở mảng phim, Yoona ghi dấu với Em là định mệnh đời anh, Cơn mưa tình yêu, Chuyện tình thủ tướng, Mật danh K2, Lối thoát trên không, Phép màu: Thư gửi tổng thống, Đặc vụ xuyên quốc gia, King the land.

Ngự trù của bạo chúa Trailer "Ngự trù của bạo chúa". Video: Netflix

Những năm gần đây, nhiều đoàn phim Hàn tổ chức team building hoặc nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Tài tử Lee Byung Hun - người sáng lập BH Entertainment - từng đưa 62 nhân viên, diễn viên của công ty tới Đà Nẵng công tác kết hợp du lịch, trong đó có các ngôi sao Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Lee Ji Ah, Park Hae Soo, Jung Woo.

