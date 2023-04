Đà Nẵng sắp có phố ăn vặt

Phố ẩm thực đi bộ dự kiến được bố trí ở khu vực vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, gần bãi tắm Nam Ô, quận Liên Chiểu.

Ngày 12/4, ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, cho biết quận đã thống nhất chủ trương hình thành khu ẩm thực đi bộ dài khoảng 500 m tại vỉa hè gần công viên Nguyễn Tất Thành.

Dự kiến khu phố có 50 xe bán hàng ăn vặt (kích thước 1,5 x 0,7 m), sơn nhiều màu sắc, bày bán theo hàng ngang trên lề đường dọc bờ biển cho khách mang đi, không bố trí bàn ghế và không bán đồ uống có cồn.

Khu phố hoạt động từ 15h đến 23h hàng ngày và có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế, với các món ăn vặt dự kiến như hải sản nướng, gỏi cuốn, thịt xiên nướng, bánh bèo chén, bánh mì, trứng gà nướng, bắp nướng mắm, bánh tráng nướng, bánh chuối Thái Lan, kem cuộn, trà sữa, cà phê, nước đóng chai.

Khu vực dự kiến làm phố ẩm thực ăn vặt (tô màu đỏ).

Ông Bắc cho biết chủ đầu tư dự án khu du lịch Sinh thái Nam Ô sẽ tài trợ các xe bán hàng nhằm hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, giúp chuyển đổi nghề từ ngư nghiệp sang dịch vụ du lịch, đồng thời tạo thêm sản phẩm thu hút khách, nhất là ban đêm. Theo khảo sát, vào chiều tối nhiều người có xu hướng tập trung tại đường ven biển ở khu vực Nam Ô để đi bộ, mua đồ ăn vặt, ngắm hoàng hôn và vui chơi.

"Hình thành được khu vực ẩm thực này sẽ nơi thu hút khách về khu vực quận Liên Chiểu và phía tây bắc thành phố, giúp đường Nguyễn Tất Thành sầm uất hơn", ông Bắc nói.

UBND quận Liên Chiểu đang yêu cầu hoàn thiện phương án khu ẩm thực cũng như an ninh trật tự, môi trường, an toàn giao thông, nơi đỗ xe sau đó phê duyệt và cho triển khai. Người dân đăng ký bán hàng ăn vặt cũng sẽ được đào tạo về tay nghề và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Sở Du lịch, việc đầu tư phát triển du lịch tại khu vực này phù hợp với định hướng phát triển du lịch của Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, góp phần tạo sản phẩm mới phục vụ người dân và du khách.

Nam Ô là một làng chài cổ, cách trung tâm thành phố 15 km về hướng đèo Hải Vân, nổi tiếng với nghề làm nước mắm, mùa đá lên rêu (mùa xuân) và ghềnh đá với rừng tự nhiên. Thành phố đã quy hoạch xây dựng lối đi bộ bằng gỗ xung quanh ghềnh đá để tạo cảnh quan và bảo vệ rừng. Ngoài ra, sẽ có một số điểm dừng chân, ngắm cảnh và cho người dân, du khách tham quan, khám phá.

Nguyễn Đông