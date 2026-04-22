Đà Nẵng, Sa Pa 'cháy' phòng dịp Giỗ Tổ, 30/4

Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng và Sa Pa ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90% khi du khách đổ xô đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.

Theo thống kê ngày 22/4 của nền tảng đặt phòng Mustgo với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, tại khu vực miền Bắc, Sa Pa duy trì sức nóng với tỷ lệ lấp phòng khoảng 90% với phân khúc 5 sao dịp Giỗ Tổ; dịp 30/4 đạt hơn 80% và dự kiến 100% vào sát ngày.

Phân khúc 3 sao có tỷ lệ lấp phòng chậm hơn, khoảng 65-70% dịp Giỗ Tổ nhưng gần như "cháy phòng" trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4. Ưu thế gần Hà Nội, tiện di chuyển bằng xe cá nhân giúp Sa Pa giữ sức hút trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao dịp hè.

Tại Quảng Ninh, chương trình Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra vào 20h ngày 30/4, phát miễn phí 20.000 vé trực tuyến cũng góp phần thúc đẩy lượng khách đến đây, bên cạnh lợi thế gần Hà Nội và có đa dạng dịch vụ giải trí biển. Công suất phòng tại Quảng Ninh dịp Giỗ Tổ khoảng 70-80%; giai đoạn nghỉ lễ 30/4 các cơ sở lưu trú gần như kín phòng.

So với các điểm đến xung quanh, Hà Nội không phải lựa chọn hàng đầu dịp nghỉ lễ, khách inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam) chiếm tỷ lệ lớn, công suất phòng đạt khoảng 40%. Nhiều khách sạn phân khúc 4-5 sao đưa ra các chương trình kích cầu nên khách có thể tận dụng cơ hội để trải nghiệm dịch vụ cao cấp với mức giá hợp lý.

Khách chèo sup ở bãi tắm Mân Thái, Đà Nẵng, tháng 4. Ảnh: Giang Huy

Điểm sáng của khu vực miền Trung vẫn là Đà Nẵng với loạt chương trình chào mùa du lịch biển từ 25/4 đến 3/5 như trình diễn diều nghệ thuật, lễ hội pizza, giải bơi biển "Vượt sóng mùa hè" hay trình diễn thể thao biển.

Theo thống kê ngày 16/4 từ Agoda, lượt tìm kiếm phòng tại Đà Nẵng trong giai đoạn 24/4-2/5 tăng 89% so với cùng kỳ năm trước, trở thành điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều thứ hai (sau Vũng Tàu) trong giai đoạn nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4.

Thống kê từ Mustgo cho thấy phân khúc 5 sao quốc tế, vị trí mặt biển ở Đà Nẵng đạt công suất 90% dịp 30/4; phân khúc 4-5 sao nội địa, vị trí mặt biển cũng đạt 95%; tỷ lệ khách nội địa chiếm tới 60%. Tỷ lệ lấp phòng dịp Giỗ Tổ đạt khoảng 70%.

Ở Hội An, mùa du lịch của khách nước ngoài đang vào cuối vụ nên các khách sạn nhỏ (dưới 10 phòng) hoặc homestay trong phố cổ ghi nhận lượng khách chưa cao trong cả hai dịp lễ. Đại diện khách sạn Hoi An Old Town Residence ở phường Cẩm Châu cho biết khách nội địa có xu hướng chọn những resort, khách sạn gần biển thay vì ở phố cổ như khách nước ngoài.

Ông Thiện Lê, đại diện resort Bellerive Hoi An ở khu vực biển Cửa Đại cho biết công suất phòng giai đoạn 30/4 hiện đạt 90%, tăng nhẹ so với năm trước nhờ cơ cấu khách hàng có sự thay đổi tích cực. Trong giai đoạn lễ, lượng khách đoàn quốc tế vẫn cân bằng, không phụ thuộc nhiều vào khách nội địa.

"Du khách hiện ưu tiên các không gian nghỉ dưỡng biệt lập, tích hợp đủ tiện ích cao cấp cho dịp hè", ông nói.

Du khách tại hồ bơi của một resort khu vực biển Cửa Đại. Ảnh: Bellerive Hoi An

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nối dài đến kỳ nghỉ 30/4 năm nay ghi nhận tình trạng "cháy phòng" tại nhiều điểm đến biển đảo nhỏ, nổi bật là Lý Sơn và Phú Quý. Nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung lưu trú hạn chế khiến nhiều du khách phải thay đổi kế hoạch vào phút chót.

Theo khảo sát từ các nền tảng đặt phòng trực tuyến và cơ sở lưu trú địa phương, từ đầu tháng 4, tỷ lệ lấp phòng tại hai đảo đã đạt trên 90% cho các ngày cao điểm. Đến tuần thứ ba của tháng, hầu hết khách sạn, homestay đều thông báo hết phòng, đặc biệt ở phân khúc giá trung bình. Một số cơ sở vẫn còn số lượng ít phòng trống nhưng giá tăng 20-40% so với ngày thường.

Đại diện khách sạn Mường Thanh công suất 93 phòng tại Lý Sơn, cho biết lượng khách đặt phòng năm nay đến sớm hơn. "Từ cuối tháng 3 đã có khách chốt phòng cho dịp lễ. Đến khoảng ngày 10/4, chúng tôi gần như kín lịch. Những ngày từ 28/4 đến 2/5 không còn phòng trống", Đại diện Mường Thanh nói và cho biết phần lớn khách là gia đình và nhóm bạn đi tự túc.

Tại Phú Quý, tình hình tương tự khi công suất phòng đạt mức tối đa. Quản lý khách sạn Hoàng Phú, cho biết khách đặt dồn dập sau khi lịch nghỉ lễ được công bố. Hiện tại cơ sở này không nhận thêm khách cho 4 ngày cao điểm. Một số khách liên hệ muộn buộc phải dời lịch hoặc chuyển sang ở ghép.

Không chỉ thiếu phòng, việc di chuyển ra đảo cũng trở thành "nút thắt" khi số chuyến tàu cao tốc mỗi ngày có hạn. Nhiều du khách cho biết dù tìm được phòng nhưng không đặt được vé tàu phù hợp, dẫn đến phải hủy chuyến. Các hãng tàu tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi ghi nhận lượng vé bán ra tăng mạnh, đặc biệt ở khung giờ sáng.

Du khách đổ về Đà Lạt sáng mùng 4 Tết. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Các điểm đến có khí hậu mát mẻ tại Tây Nguyên và cao nguyên miền Trung vẫn duy trì sức hút lớn. Đà Lạt và Măng Đen ghi nhận công suất phòng tốt trong suốt kỳ nghỉ lễ, đặc biệt tại các khu nghỉ dưỡng và homestay có view rừng, hồ.

Nhiều khách sạn và resort cao cấp như Hôtel Colline, Mercure hay Đà Lạt Palace Heritage tại Đà Lạt cho biết lượng đặt phòng năm nay tăng đều từ đầu tháng 4. "Các ngày từ 29/4 đến 2/5 đã kín phòng từ sớm, chủ yếu là khách gia đình từ TP HCM và các tỉnh phía nam. Giá phòng có tăng nhẹ nhưng không biến động quá lớn", Đại diện Hôtel Colline nói.

Theo dữ liệu từ Mustgo, việc sân bay Liên Khương tạm đóng cửa khiến tình hình chung ở Đà Lạt kém hơn so với mọi năm. Phân khúc khách sạn 3-4 sao trong cả hai dịp lễ mới đạt 60-70% công suất.

Trong khi đó, tại Măng Đen, xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, "trốn nóng" tiếp tục thúc đẩy lượng khách. Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, cho biết khách đặt phòng sớm hơn năm ngoái khoảng một tuần. Những cơ sở có không gian riêng tư, gần thiên nhiên đều kín chỗ trong dịp lễ.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, phó tổng giám đốc Vina Group Travel nhận định xu hướng du lịch biển đảo và vùng núi có khí hậu dễ chịu tiếp tục tăng mạnh sau giai đoạn phục hồi.

"Các điểm đến như Lý Sơn, Phú Quý có sức hút nhờ cảnh quan hoang sơ, trong khi Đà Lạt, Măng Đen phù hợp nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hạ tầng lưu trú ở một số nơi vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng khách", ông Mẫn nói.

Điểm du lịch lớn khác ở khu vực phía nam là Phú Quốc hiện ghi nhận công suất phòng dịp lễ ở mức khá. Phân khúc 5 sao khu vực Bắc đảo có tỷ lệ lấp phòng khoảng 50%; Nam đảo khoảng 60%, nhiều villa đạt khoảng 70%, tương tự khách sạn khu vực trung tâm. Lượng khách chủ yếu vẫn là inbound nhưng tỷ lệ khách nội địa đang gia tăng, dù giá vé máy bay cao như chặng từ Hà Nội, giá tới hơn 7 triệu đồng khứ hồi, tùy giờ bay.

Trong bối cảnh đó, nhiều du khách chuyển hướng sang các điểm đến thay thế hoặc chọn đi lệch ngày để tránh cao điểm. Một số khác chấp nhận điều chỉnh lịch trình, rút ngắn thời gian lưu trú hoặc thay đổi phương tiện di chuyển.

Chuyên gia du lịch khuyến nghị du khách nên lên kế hoạch sớm cho các kỳ nghỉ dài ngày, đặc biệt với các điểm đến "hot". Việc đặt phòng và vé trước từ 3-4 tuần, thậm chí sớm hơn với mùa cao điểm, sẽ giúp tránh tình trạng bị động và phát sinh chi phí cao.

Tú Nguyễn - Tuấn Anh