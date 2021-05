Đà Lạt ùn ứ khi đón hàng trăm nghìn khách ngày lễ

Buổi tối, nhiệt độ ở Đà Lạt giảm mạnh, nhiều du khách mang theo áo khoác.

Theo thống kê của UBND thành phố Đà Lạt, trong ngày 30/4-1/5, lượng khách tới đây ước đạt 125.000 người, trong đó có 2.500 khách quốc tế. Ngày 1/5, UBND tỉnh Lâm Đồng ra công điện về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống Covid-19. Trong đó có nội dung kêu gọi người địa phương sử dụng các phương tiện 2 bánh, ưu tiên không gian di chuyển cho du khách, thể hiện điểm đến "văn minh, an toàn, thân thiện".