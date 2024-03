Cựu trung tá Mỹ làm lộ bí mật về Ukraine khi hẹn hò trực tuyến

Cựu trung tá lục quân Mỹ bị bắt với cáo buộc tiết lộ trái phép thông tin quốc phòng liên quan đến Ukraine trên trang hẹn hò nước ngoài.

David Franklin Slater, 63 tuổi, trung tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 2/3 vì đã liên lạc với một tài khoản tự nhận là phụ nữ sống tại Ukraine, sau đó gửi cho người này tài liệu mật của Lầu Năm Góc liên quan chiến sự Nga - Ukraine.

Quá trình rò rỉ thông tin mật kéo dài từ tháng 2/2022 đến khoảng tháng 4/2022 trên một trang mạng hẹn hò nước ngoài, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/3.

Hồ sơ tòa án cho thấy sau khi nghỉ hưu vào năm 2020, Slater được nhận vào làm nhân viên dân sự tại Bộ tư lệnh Chiến lược (STRATCOM) của không quân Mỹ từ tháng 8/2021. STRATCOM chịu trách nhiệm quản lý năng lực răn đe chiến lược của quân đội Mỹ, bao gồm lực lượng hạt nhân và hệ thống phòng thủ tên lửa, có trụ sở chính tại Căn cứ không quân Offutt ở bang Nebraska.

Trong thời gian làm việc cho STRATCOM, Slater được cấp giấy phép an ninh "tuyệt mật" và đã được huấn luyện về quản lý thông tin nhạy cảm. Giấy phép an ninh này cho phép Slater tiếp cận nhiều thông tin mật về an ninh quốc gia và quốc phòng Mỹ, cũng như tham dự những buổi họp có mức bảo mật cao nhất về diễn biến cuộc chiến tại Ukraine.

"Quyền tiếp cận thông tin tuyệt mật cũng đi kèm nhiều nghĩa vụ nhất định. Các cáo buộc mà ông Slater đang đối mặt cho thấy ông ấy có thể đã phản bội những nghĩa vụ đó", công tố viên Liên bang Susan Lehr tại Nebraska bình luận.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa nhằm vào vị trí của quân đội Nga ở vùng Zaporizhzhia ngày 19/8/2023. Ảnh: Reuters

Hồ sơ tòa án cho thấy người hẹn hò với Slater đã trao đổi về chiến sự Ukraine qua email và một nền tảng nhắn tin trực tuyến, gọi ông là "đặc tình của riêng tôi" hay "mật vụ", thường xuyên hỏi Slater về những thông tin quốc phòng nhạy cảm.

"Màn hình trong căn phòng đặc biệt chiếu những gì? Thật là thú vị", người này gửi tin nhắn vào tháng 3/2022. "Dave thân yêu. Liệu NATO và ông Biden có kế hoạch bí mật nào giúp chúng tôi không", người này hối thúc trong một tin nhắn khác.

Trong một tin nhắn ngày 14/4/2022, người này cảm ơn Slater đã chia sẻ "thông tin quý giá" rằng "hai quan chức Mỹ sắp đến Kiev".

Bộ Tư pháp Mỹ nhận định những thông tin Slater làm lộ đều thuộc diện bí mật của cộng đồng tình báo Mỹ. Những thông tin này khi bị phát tán "có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia". Các công tố viên không tiết lộ đánh giá mức thiệt hại tình báo trong vụ án.

Slater bị truy tố ba tội danh, trong đó có tiết lộ trái phép thông tin quốc phòng. Ông sẽ trình diện trước tòa án ở Nebraska trong ngày 5/3.

"Bộ Tư pháp sẽ truy cứu trách nhiệm mọi trường hợp cố tình đe dọa đất nước bằng cách tiết lộ thông tin mật", Matthew Olsen, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về An ninh Quốc gia, nhấn mạnh.

Thanh Danh (Theo Reuters)