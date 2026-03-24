Cựu trọng tài Anh: 'Man Utd đúng là đã bị tước phạt đền'

Theo cựu trọng tài Dermot Gallagher, Man Utd đáng ra phải được hưởng thêm một quả phạt đền trong trận hòa Bournemouth 2-2, vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu trên sân Vitality tối 20/3 diễn ra với nhiều tranh cãi. Man Utd mở tỷ số phút 61 từ quả phạt đền của Bruno Fernandes, sau tình huống Matheus Cunha bị kéo áo trong cấm địa. Chỉ ít phút sau, đội khách cho rằng họ bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng.

Ở tình huống này, Amad Diallo bị hậu vệ Adrien Truffert tác động bằng tay và ngã trong vòng cấm. Dù các cầu thủ Man Utd phản ứng quyết liệt, trọng tài Stuart Attwell vẫn xua tay, còn VAR Craig Pawson xác định tác động của Truffert không đủ để thổi phạt. Ngay sau đó, Bournemouth phản công và gỡ hòa 1-1 nhờ công Ryan Christie.

Quyết định này trở thành tâm điểm tranh cãi. Theo Gallagher, tình huống dẫn đến phạt đền cho Man Utd và pha bóng liên quan đến Amad có nhiều điểm tương đồng, nhưng lại bị xử lý trái ngược. "Nếu xem tổng thể, cả hai đều là phạt đền. Khi đã thổi phạt một, trọng tài phải nhất quán với tình huống còn lại", ông nói trên chương trình Ref Watch của Sky Sports.

Cựu trọng tài Dermot Gallagher và tình huống Maguire kéo ngã Evanilson trong trận Man Utd hòa Bournemouth 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Vitality, Boscombe, ngoại ô Bournemouth, Dorset, Anh tối 20/3/2026. Ảnh: Sky Sports

Ông Gallagher có 15 năm kinh nghiệm cầm còi ở Ngoại hạng Anh, thời 1992-2007. Trong chương trình này, ông thường bên vực các hậu bối. Nhưng lần này, ông phản đối với Attwell, khi trọng tài 43 tuổi đứng ở vị trí quan sát thuận lợi và đưa ra quyết định ngay lập tức nhưng không đúng.

Cựu tiền đạo Jay Bothroyd cũng đồng tình với Gallagher trong chương trình này. Ông cho rằng hậu vệ Bournemouth đã ở sai vị trí và có tác động đủ khiến Amad mất thăng bằng. "Tôi không hiểu vì sao trọng tài không thổi phạt. Nếu tình huống của Maguire xảy ra trước, có thể quyết định thứ hai đã khác", Bothroyd nhận xét.

Diễn biến sau đó càng khiến Man Utd thêm bức xúc. Đội khách tái lập thế dẫn trước nhờ pha phản lưới của James Hill, nhưng đến phút 78, Harry Maguire kéo ngã Evanilson trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ và khiến đội nhà chịu phạt đền. Từ đó, Junior Kroupi ghi bàn ấn định tỷ số 2-2.

Sau trận, HLV tạm quyền Michael Carrick tỏ rõ sự khó hiểu. Ông cho rằng ít nhất một trong hai quyết định là sai lầm và nhấn mạnh nếu được hưởng quả phạt đền thứ hai, Man Utd có thể đã dẫn 2-0 thay vì để đối thủ gỡ hòa ngay sau đó.

Sự việc khiến lãnh đạo Man Utd nổi giận. CLB đang chuẩn bị gửi đơn khiếu nại chính thức tới Ban trọng tài Ngoại hạng Anh do Howard Webb đứng đầu. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox dự kiến sẽ trực tiếp yêu cầu lời giải thích về hàng loạt quyết định gây tranh cãi, trong đó có tình huống của Amad và thời gian bù giờ kéo dài.

Hoàng An (theo MEN)