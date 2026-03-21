AnhMan Utd hai lần dẫn trước, nhưng vẫn bị chủ nhà Bournemouth cầm hòa 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu được định đoạt chỉ trong vỏn vẹn 20 phút giữa hiệp hai, với kịch bản hấp dẫn đến nghẹt thở.

Màn rượt đuổi tỷ số bắt đầu từ phút 59, khi Matheus Cunha bị Alex Jimenez kéo áo trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11 mét, Bruno Fernandes chạy đà kiểu nhát dừng quen thuộc, trước khi tung cú sút chìm về góc trái, ngược hướng phán đoán của thủ thành Dorde Petrovic để mở tỷ số.

Bruno Fernandes đá phạt đền mở tỷ số trong trận Man Utd hòa Bournemouth 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Vitality, Boscombe, ngoại ô Bournemouth, Dorset, Anh ngày 20/3/2026. Ảnh: Shutterstock

Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng năm phút. Nhận bóng ở rìa vòng cấm, tiền vệ mang áo số 10 Ryan Christie xử lý gọn gàng, đưa bóng sang chân phải rồi đặt lòng chìm về góc xa. Cú dứt điểm không quá mạnh nhưng đủ hiểm hóc, khiến Senne Lammens dù bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.

Bị gỡ hòa, Man Utd lập tức gia tăng sức ép và một lần nữa vượt lên ở phút 74. Bruno Fernandes câu bóng từ chấm phạt góc bên cánh trái hướng đến vị trí của Harry Maguire. Trung vệ người Anh không thể dứt điểm, nhưng bóng chạm hai cầu thủ Bournemouth trước khi đi vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của James Hill, đồng nghĩa với việc Fernandes lỡ cơ hội nâng tổng số kiến tạo lên 17 tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Man Utd rơi điểm ở Ngoại hạng Anh

Kịch tính chưa dừng lại. Đến lượt Bournemouth dồn lên và nhanh chóng có câu trả lời. Phút 76, Alex Scott tung cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng dội cột dọc, rồi bật vào người Lammens đi ra ngoài.

Dẫu vậy, chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Ngay ở pha tấn công kế tiếp, Harry Maguire phạm lỗi với Evanilson trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bournemouth hưởng phạt đền và cầu thủ vào sân thay người Eli Junior Kroupi không bỏ lỡ với cú đá về góc trái, ấn định tỷ số hòa 2-2 trong sự vỡ òa của khán giả nhà.

Harry Maguire phản ứng khi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: PA

Kroupi trở thành cầu thủ tuổi teen thứ tư ghi bàn vào lưới Man Utd ở cả hai lượt trong một mùa Ngoại hạng Anh, sau Nicolas Anelka (1998-1999), Jermain Defoe (2001-2002) và Matty Longstaff (2019-2020).

Trong khi đó, Man Utd trở thành đội đầu tiên dẫn trước nhiều hơn một lần ở cả hai lượt trận với cùng một đối thủ trong một mùa giải Ngoại hạng Anh nhưng không thắng trận nào, kể từ trường hợp của Crystal Palace trước Southampton mùa 2004-2005. Ở giai đoạn một hồi tháng 12/2025, "Quỷ Đỏ" để Bournemouth cầm hòa 4-4 ngay tại Old Trafford.

Ở góc độ cá nhân, HLV Andoni Iraola tiếp tục cho thấy cái duyên đặc biệt trước Man Utd. Tính cả khi còn là cầu thủ lẫn trên cương vị HLV, ông bất bại qua tám lần đối đầu "Quỷ đỏ" - thắng bốn, hòa bốn.

Kết quả hòa khiến Man Utd lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Man City - CLB không đá vòng 31 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, mà đại chiến với Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley. Đồng thời, thầy trò Michael Carrick nguy cơ bị Aston Villa - đội gặp West Ham - ở trận đấu muộn - rút ngắn cách biệt xuống một điểm.

Sau quãng nghỉ quốc tế, Man Utd sẽ trở về sân nhà Old Trafford đấu Leeds ở vòng 32 Ngoại hạng Anh ngày 13/4.

Hồng Duy