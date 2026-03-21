Man Utd khiếu nại Ban trọng tài Ngoại hạng Anh

AnhMan Utd phản ứng mạnh sau trận hòa Bournemouth 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, khi cho rằng một loạt quyết định của trọng tài và VAR ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Ngay sau trận đấu tối 20/3, lãnh đạo Man Utd chuẩn bị gửi đơn khiếu nại chính thức tới ban trọng tài Ngoại hạng Anh (PGMOL), đứng đầu là ông Howard Webb. "Quỷ Đỏ" phẫn nộ vì không được hưởng quả phạt đền thứ hai trong trận hòa 2-2 trên sân Bournemouth, tình huống mà họ cho là sai sót nghiêm trọng của VAR.

Giám đốc bóng đá Man Utd, Jason Wilcox sẽ trực tiếp làm việc với Webb để yêu cầu giải thích, đồng thời đề nghị làm rõ hàng loạt quyết định gây tranh cãi. Nội bộ đội chủ sân Old Trafford cho rằng một lần nữa VAR khiến họ mất điểm ở mùa này.

Tình huống Amad Diallo (áo trắng) bị Adrien Truffert (trái) đẩy ngã trong cấm địa, nhưng Man Utd không được hưởng phạt đền, trận hòa Bournemouth 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Vitality, Boscombe, ngoại ô Bournemouth, Dorset, Anh tối 20/3/2026. Ảnh: Sky Sports

Trận đấu thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh diễn ra căng thẳng với nhiều bước ngoặt. Phút 61, Bruno Fernandes mở tỷ số cho Man Utd từ phạt đền sau khi Matheus Cunha bị kéo áo trong cấm địa. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tình huống tương tự xảy ra khi Amad Diallo bị hậu vệ Adrien Truffert tác động và ngã trong cấm địa, nhưng trọng tài Stuart Attwell không thổi phạt, còn VAR cũng không can thiệp.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi, bởi Man Utd cho rằng hai pha bóng gần như giống hệt nhau nhưng lại bị xử lý khác nhau. Ngay sau khi thoát phạt, Bournemouth phản công và gỡ hòa 1-1 nhờ công Ryan Christie.

"Quỷ Đỏ" sau đó tái lập thế dẫn trước nhờ pha phản lưới của James Hill, nhưng kịch tính chưa dừng lại. Phút 78, Harry Maguire kéo ngã Evanilson trong vùng cấm, nhận thẻ đỏ và khiến đội nhà chịu phạt đền. Từ đó, Junior Kroupi ghi bàn ấn định tỷ số 2-2.

Man Utd rơi điểm ở Ngoại hạng Anh

Điều khiến Man Utd thêm bức xúc là họ cho rằng pha phạm lỗi của Maguire có tính chất tương tự tình huống của Amad, nhưng lại bị xử lý hoàn toàn khác. Sự thiếu nhất quán này trở thành trọng tâm trong đơn khiếu nại mà đội bóng dự kiến gửi lên PGMOL.

HLV tạm quyền Michael Carrick không giấu nổi sự khó hiểu sau trận. "Một trong hai quyết định chắc chắn là sai", ông nói. "Hai tình huống gần như giống nhau. Nếu được hưởng thêm một quả phạt đền, chúng tôi có thể dẫn 2-0 thay vì để đối thủ gỡ hòa ngay sau đó".

Không chỉ dừng ở những tình huống phạt đền, Man Utd còn dự định yêu cầu giải thích về 9 phút bù giờ cuối trận, khi họ phải chơi thiếu người và cố bảo toàn tỷ số. Ban lãnh đạo đội bóng cho rằng thời gian bù giờ là khó hiểu" và có thể đã ảnh hưởng đến diễn biến chung.

Đây không phải lần đầu Man Utd phản ứng với công tác trọng tài mùa này. Trước đó, họ từng giận dữ với việc cầu thủ Brentford không bị truất quyền thi đấu trong một pha ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt, bị từ chối phạt đền trong trận gặp Wolves, hay bàn thắng của Lisandro Martinez bị hủy ở trận hòa Burnley, cũng do Attwell điều khiển. Ông Webb từng nhận sai với Man Utd, vì cầu thủ Brentford không phải nhận thẻ đỏ.

Chuỗi sự cố khiến Man Utd tin rằng họ đã mất nhiều điểm số quan trọng. Trận hòa trước Bournemouth càng khiến cuộc đua dự Champions League mùa sau thêm phần khó lường, khi Man Utd đang đứng thứ ba và chịu áp lực lớn từ các đối thủ bám đuổi như Liverpool, Aston Villa hay Chelsea.

Trong khi đó, HLV Bournemouth, Andoni Iraola lại cho rằng tình huống của Amad không đủ để thổi phạt đền, càng làm gia tăng tranh cãi sau trận đấu.

Hoàng An (theo Mirror)