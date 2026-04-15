Cựu trợ lý HLV Park Hang-seo dẫn dắt Ninh Bình

Ninh BìnhCựu HLV thể lực tuyển Việt Nam và Thể Công, ông Bae Ji-won nhận lời dẫn dắt CLB Ninh Bình hết mùa giải 2025-2026.

Ông Bae sẽ tiếp quản công việc từ HLV Vũ Tiến Thành - người được thuyên chuyển lên đảm nhiệm vai trò Giám đốc Kỹ thuật.

"Tôi nhận được một lời đề nghị bất ngờ vào hôm qua và không thể từ chối", ông Bae nói với với VnExpress.

HLV Bae Ji-won (trái) cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng

Ông Bae sinh năm 1963 tại Hàn Quốc, từng thi đấu và học bóng đá tại Đức. Ông theo nghiệp huấn luyện từ 28 tuổi, và có tất cả các bằng huấn luyện bóng đá của LĐBĐ Đức. Ông hoàn thành cấp độ huấn luyện thể chất tại Trung tâm y tế Đại học Kiel và bằng huấn luyện bóng đá cấp cao nhất tại Đại học Thể thao Cologne.

Năm 2002, ông Bae làm HLV thể chất cho các trọng tài tại World Cup ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, sự nghiệp huấn luyện bắt đầu tại Đại học Seoul, rồi chuyển sang các CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc như Jeonbuk Hyundai, Busan Icons, Pohang Steelers, Ulsan Hyundai và Gangwon. Năm 2005, ông là trợ lý HLV và HLV thể lực cho U19 Bournemouth tại Anh.

Năm 2017, Bae Ji-won làm HLV thể lực cho ĐTQG và U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo, rồi chia tay sau khi vô địch AFF Cup 2018. Sau đó, ông sang Hong Kong làm việc ở hai CLB lớn nhất là Kitchee và Eastern. Năm 2022, ông trở lại Việt Nam làm việc cho Thể Công Viettel, trong đó có 6 tháng cuối năm 2022 giữ ghế HLV tạm quyền, trước khi rời đội vào tháng 12/2023.

Ninh Bình giành vé dự V-League 2025-2026, sau khi vô địch giải hạng Nhất 2024-2025 với thành tích bất bại. Họ chơi thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa giải với chuỗi 11 trận bất bại, luôn dẫn đầu bảng.

Tuy nhiên, sau khi thua liền ba trận ở vòng 12, 13, 14 V-League, Ninh Bình đã sa thải HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo. Ông Vũ Tiến Thành được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, giúp đội bóng cố đô Hoa Lư thắng hai, hòa một và thua một qua bốn trận, lên thứ ba V-League sau 18 vòng.

Ông Bae sẽ tái xuất sân cỏ Việt Nam khi Ninh Bình tiếp PVF-CAND tại vòng 19 ngày 18/4.

Đức Đồng