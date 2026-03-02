Ninh Bình sa thải HLV người Tây Ban Nha

Ninh BìnhHLV Gerard Albadalejo thôi việc ở CLB Ninh Bình sau ba trận thua liên tiếp tại V-League 2025-2026.

HLV CLB Ninh Bình Gerard Albadalejo (thứ hai từ trái sang) ở buổi tập ngày 20/2/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

HLV Albadalejo gia nhập Ninh Bình từ tháng 7/2025, tức trước mùa giải mới. Tân binh V-League khởi đầu như mơ khi bất bại 11 trận liền, trong đó có 8 chiến thắng để đứng đầu bảng. Đội còn vào tứ kết Cup Quốc gia sau khi lần lượt hạ Phú Thọ 4-2 và Hải Phòng 2-1.

Tuy nhiên, sau quãng nghỉ nhường chỗ cho U23 Việt Nam tập trung, Ninh Bình toàn thua ba trận trong năm 2026, lần lượt dưới tay Công an Hà Nội (CAHN), HAGL và Nam Định. Trận thua CAHN 2-3 còn để lại hệ lụy khi HLV Albadalejo phản ứng dữ dội với tổ trọng tài, với ông Razlan Joffri (Malaysia) bắt chính, từ trên sân đến vào phòng họp báo, dẫn đến án treo giò hai trận kế tiếp từ Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam.

Việc ông Albadalejo phải chỉ đạo trên khán đài khiến Ninh Bình bất lợi. Đội thua đối thủ yếu hơn là HAGL 1-2 trên sân nhà, rồi dẫn Nam Định 2-0 nhưng để đối phương ngược dòng nên thua 2-3 hôm 1/3. Từ đầu bảng, Ninh Bình tụt xuống thứ ba với 27 điểm, kém CAHN 8 điểm và đá nhiều hơn một trận.

Một ngày sau trận thua Nam Định, ban lãnh đạo CLB Ninh Bình tiến hành họp và quyết định sa thải HLV Albadalejo. Trợ lý Josep Maria Roma cũng phải rời đi.

Nam Định 3-2 Ninh Bình Diễn biến chính trận Nam Định 3-2 Ninh Bình.

Giám đốc kỹ thuật Trần Duy Quang dự kiến sẽ làm HLV tạm quyền khi Ninh Bình tiếp Đà Nẵng vào ngày 7/3. Một trong những ứng viên lên dẫn dắt là ông Nguyễn Đức Thắng cựu HLV Sài Gòn FC (đã giải thể), Bình Định và Thể Công.

Albadalejo kết thúc sự nghiệp cầu thủ từ 26 tuổi do chấn thương bàn chân, và chuyển sang công tác huấn luyện. Năm 2012, ông làm trợ lý HLV cho Lleida Esportiu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha (Segunda Division B). Từ 2015 đến 2017, Albadalejo được chọn làm HLV trưởng đội dự bị, rồi dẫn dắt đội một vào tháng 7/2017. Trong một mùa rưỡi làm việc, dấu ấn lớn nhất của nhà cầm quân sinh năm 1983 là giúp đội loại CLB La Liga Real Sociedad sau chiến thắng 3-2 ở vòng 1/16 Cup Nhà Vua.

Sau đó, Albadalejo tiếp tục làm việc ở giải hạng Nhì cho Orihuela (2019-2021), Esportiu Europa (2022), Atletico Saguntino (2022-2023) và Badalona II (2023-2024). Ông tạm nghỉ cầm quân từ tháng 9/2024, trước khi nhận lời dẫn dắt Ninh Bình.

Bên cạnh Ninh Bình, V-League 2025-2026 đã chứng kiến nhiều biến động ở khu kỹ thuật. Đương kim vô địch Nam Định hai lần thay tướng, khi HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo thế chỗ ông Vũ Hồng Việt. Nhưng trước vòng 14, ông Việt được đưa trở lại ghế nóng.

Trước đó, HLV Nguyễn Thành Công thay Thạch Bảo Khanh ở PVF-CAND. Hà Nội FC đưa Harry Kewell (Australia) về thay Makoto Teguramori (Nhật Bản). Becamex TP HCM chia tay HLV Nguyễn Anh Đức sau 4 vòng, để ông Đặng Trần Chỉnh nắm tạm quyền và giờ là HLV Ueno Nobuhiro (Nhật Bản). SLNA và Thanh Hóa cũng lần lượt thay HLV Phan Như Thuật, Choi Won-kwon (Hàn Quốc) bằng ông Văn Sỹ Sơn và Mai Xuân Hợp.

