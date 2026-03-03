HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB Ninh Bình

Ninh BìnhĐội bóng cố đô Hoa Lư bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành tạm quyền sau khi sa thải HLV Gerard Albadalejo.

Hôm qua, sau ba trận thua liên tiếp ở V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình đã sa thải HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo. Đầu giờ chiều nay, đội vô địch giải hạng Nhất mùa trước thông báo HLV Vũ Tiến Thành sẽ là HLV tạm quyền đến khi CLB tìm được HLV mới.

Ông Thành hiện đang giữ chức Giám đốc Học viện LPBank HAGL và Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL. Do đó, ông Thành chỉ tạm thời ra Bắc làm nhiệm vụ sau đó trở về HAGL.

HLV Vũ Tiến Thành, giám đốc học viện LPBank HAGL trong lần trả lời phỏng vấn VnExpress năm 2025. Ảnh: Đức Đồng

Ông Vũ Tiến Thành sinh năm 1964, xuất thân là trưởng bộ môn Năng khiếu Bóng đá TP HCM đào tạo nên thế hệ Đỗ Khải, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Trần Minh Chiến, Nguyễn Minh Phương, Phùng Thanh Phương, Nguyễn Ngọc Thọ, Hoàng Hùng... Ông sau đó tu nghiệp các khóa học bằng HLV ở Brazil, Đức và Mỹ.

Ông Thành từng làm trợ lý ở đội tuyển Việt Nam qua nhiều đời HLV ngoại như Karl Heinz Weigang, Colin Murphy, Alfred Rield, Dido, Henrique Calisto. Ông từng làm HLV trưởng các đội Saigon FC, TP HCM và là Giám đốc Trung tâm PVF. Ông được bầu Đức bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Bóng đá HAGL vào ngày 20/12/2023 và 4 ngày sau nắm ghế Giám đốc Kỹ thuật CLB HAGL.

Ninh Bình là tân binh của V-League 2025-2026 sau khi vô địch giải hạng Nhất 2024-2025 với thành tích bất bại. Đội bóng chơi thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa giải với chuỗi 11 trận bất bại, luôn dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, ở ba vòng vừa qua, họ lần lượt thua Công an Hà Nội 2-3, HAGL 1-2 và Nam Định 2-3. Đó cũng là giọt nước tràn ly để ban lãnh đạo làm thay HLV.

HLV Vũ Tiến Thành sẽ có trận tái xuất V-League khi Ninh Bình làm khách trước đội cuối bảng Đà Nẵng tại vòng 15 lúc 17h ngày 7/3 trên sân Chi Lăng.

Đức Đồng