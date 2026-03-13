Cựu tiền vệ Chelsea: 'Arsenal gian lận để vô địch Ngoại hạng Anh'

AnhJohn Obi Mikel chỉ trích lối chơi của Arsenal, khi quá phụ thuộc vào các tình huống cố định và sử dụng nhiều tiểu xảo trong vòng cấm.

Trong cuộc trò chuyện trên talkSPORT mới đây, Mikel phê phán phong cách thi đấu thực dụng của Arsenal, dù chi rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng ở mọi tuyến. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, dưới thời HLV Mikel Arteta - kéo dài hơn 6 năm, Arsenal đã chi hơn 1 tỷ USD cho 42 tân binh.

"Xem Arsenal lúc này, họ gần như chỉ dựa vào phạt góc. Bạn đã chi hơn 1 tỷ USD mà cách duy nhất để thắng trận lại là những quả phạt góc? Điều đó thật vô lý. Họ thắng theo cách rất xấu xí", Mikel nói.

Gabriel Martinelli ghi bàn từ quả phạt góc trong trận Arsenal thắng Portsmouth 4-1 ở vòng ba Cup FA ngày 11/1/2026. Ảnh: Shutterstock

Mùa này, Arsenal ghi 21 bàn từ các tình huống cố định - nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong 100 bàn ghi được trên mọi đấu trường, chỉ 35 bàn đến từ các pha bóng sống.

Mikel cho rằng việc người hâm mộ Arsenal chưa phàn nàn chỉ vì đội đang giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. "Nếu họ không dẫn đầu, CĐV chắc chắn sẽ phàn nàn rằng họ không thích cách đội bóng thi đấu", cựu tiền vệ người Nigeria nói.

Anh cũng cáo buộc Arsenal sử dụng nhiều tiểu xảo trong các tình huống cố định. "Họ cản trở thủ môn, kéo người để đối thủ không thể bật nhảy. Tôi xem trận gặp Chelsea, Declan Rice giữ chặt hậu vệ trái Jorrel Hato khiến cậu ấy không thể bật lên tranh chấp", Mikel nói, đồng thời đặt câu hỏi vì sao trọng tài và VAR không can thiệp.

Cựu tiền vệ của Chelsea còn kêu gọi Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) sớm xem xét vấn đề. "Nếu họ không xử lý, các đội bóng khác cũng sẽ bắt đầu làm theo", anh nói.

Không chỉ Arsenal, nhiều đội tại Ngoại hạng Anh cũng đang bị soi xét về mức độ va chạm trong các tình huống cố định. Tháng trước, Everton từng bị chỉ trích khi dồn nhiều cầu thủ áp sát thủ môn Senne Lammens của Man Utd trong các quả phạt góc.

HLV Arne Slot của Liverpool cho rằng việc quá phụ thuộc vào các tình huống bóng chết làm mất vẻ đẹp của Ngoại hạng Anh, còn HLV Nuno Espirito Santo của West Ham gọi tình trạng này là hoàn toàn điên rồ và đề nghị xem xét lại.

Mùa này, tỷ lệ bàn thắng từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh cao hơn so với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác.

Một tình huống phạt góc trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Mikel vẫn tiếp tục chỉ trích riêng Arsenal. Cựu tiền vệ 38 tuổi cho rằng các cầu thủ như Gabriel Magalhaes, William Saliba và Declan Rice thường xuyên kéo và chèn người trong vòng cấm. "Đó là một đội bóng rất khát khao vô địch vì họ đã hơn 20 năm chưa làm được điều đó. Nhưng hãy chiến thắng theo cách đúng luật", anh nói.

Arsenal đang hơn Man City bảy điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận, khi Ngoại hạng Anh còn tám vòng. Khi được hỏi liệu có công nhận Arsenal là nhà vô địch nếu họ đăng quang hay không, Mikel trả lời: "Không. Nếu họ thắng theo cách này thì với tôi đó là gian lận. Tôi sẽ không công nhận điều đó".

Mikel từng khoác áo Chelsea giai đoạn 2006-2017, giành được hai Ngoại hạng Anh, bốn FA Cup, hai Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh, một Champions League và một Europa League. Sau đó, anh khoác áo những CLB ít tên tuổi Tianjin TEDA, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City, Kuwait SC rồi giải nghệ hồi tháng 9/2022.

Hồng Duy (theo Daily Mail)