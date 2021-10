Cứu sống người bệnh do nhồi máu não

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu sống trường hợp đột quỵ cấp do nhồi máu não nhờ kịp thời kích hoạt Code Stroke trong giờ "vàng".

Buổi sáng, bà Nguyễn Thị Chung (63 tuổi, Hậu Giang) thức dậy và cảm thấy đau đầu nhiều, lúc này vẫn đi lại bình thường. Sau đó, bà Chung bị té, méo miệng, yếu liệt nửa người phải. Người nhà ngay lập tức đưa bà nhập viện tại địa phương, chẩn đoán đột quỵ cấp. Sau sơ cứu ban đầu, người bệnh ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để đảm bảo giờ "vàng" điều trị.

Tại Khoa Cấp Cứu, Code Stroke (quy trình cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp) trong trạng thái sẵn sàng sau khi tiếp nhận người bệnh. Qua thăm khám, thực hiện cận lâm sàng, người bệnh được chụp cắt lớp mạch máu (CTA) cho thấy huyết khối động mạch não cần lập tức tiến hành lấy huyết khối. Sau khoảng một giờ can thiệp, huyết khối được loại bỏ, tái thông lòng mạch cho người bệnh. Bà Chung được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU) theo dõi. 24h sau can thiệp, người bệnh được rút ống thở, tiếp xúc tốt, sinh hiệu bình thường, các triệu chứng lâm sàng cải thiện đáng kể.

BS.CKI. Nguyễn Hữu Thái, Phó Trưởng khoa Ngoại Tim Mạch - Can Thiệp Nội Mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, đột quỵ nhồi máu não xảy ra do tình trạng tắc nghẽn động mạch não gây tổn thương nhu mô não do động mạch đó chi phối. Đột quỵ nhồi máu não có tỷ lệ tử vong cao, mức độ di chứng nặng nề. Việc chẩn đoán, xử trí đột quỵ cấp trong giờ "vàng", tái thông nhanh chóng mạch máu bị tắc có ý nghĩa quan trọng. Với trường hợp người bệnh này, gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời nên được cứu sống, không để lại di chứng.

Với đột quỵ, việc cấp cứu sớm giúp người bệnh được điều trị kịp thời. Ảnh: Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

BS.CKI. Đỗ Văn Phẩm, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU) chia sẻ thêm, khác với những bệnh khác, đột quỵ não đòi hỏi sự can thiệp kịp thời. Điều này giúp não được cung cấp máu trở lại nhằm duy trì hoạt động, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng chết tế bào não, để lại những di chứng tàn phế không hồi phục, thậm chí tử vong. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, khi tiếp nhận các ca bệnh đột quỵ, Code Stroke - quy trình cấp cứu người bệnh đột quỵ sẽ kích hoạt. Đội Code Stroke có 7 thành viên, là các bác sĩ đào tạo theo các chuyên khoa sâu chuyên biệt nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh đột quỵ cấp được nhanh chóng, chính xác, hiệu quả nhất.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long từng thực hiện can thiệp thành công cho hàng ngàn trường hợp bị đột quỵ cấp. Với đột quỵ, thời gian là yếu tố tiên quyết, mỗi giây đều quý, mỗi 15 phút điều trị sớm sẽ giúp người bệnh giảm 4% tử vong, tăng 4% cơ hội sống sót. Nếu được tầm soát, chẩn đoán sớm, bệnh đột quỵ hoàn toàn có thể kiểm soát và can thiệp được. Do đó, mỗi người nên kiểm tra định kỳ, khi có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ đột quỵ nên đến ngay trung tâm đột quỵ chuyên sâu gần nhất để chẩn đoán và xử trí nhanh nhất.

*Tên nhân vật đã được thay đổi*

Lê Nguyễn