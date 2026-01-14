Cựu chủ tịch Real: 'Alonso ra đi vì CLB thiếu kế hoạch dài hạn'

Tây Ban NhaRamon Calderon, Chủ tịch Real giai đoạn 2006-2009, cho rằng việc thiếu kế hoạch dài hạn trong xây dựng lực lượng đã khiến Xabi Alonso gặp nhiều khó khăn, đồng thời chỉ trích mô hình điều hành CLB mang tính "chủ tịch trị".

Hôm 12/1, Real thông báo chia tay trên cơ sở đồng thuận với Alonso, chỉ một ngày sau trận thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha. Alonso, từng được xem là lựa chọn lâu dài khi kế nhiệm Carlo Ancelotti trước thềm FIFA Club World Cup, chỉ tại vị ở sân Bernabeu bảy tháng.

HLV Xabi Alonso dặn dò Kylian Mbappe trong trận Real gặp Juventus ở FIFA Club World Cup trên sân Hard Rock, Miami Gardens, Florida, Mỹ ngày 1/7/2025. Ảnh: Reuters

Theo Calderon, dù đã xuất hiện nhiều tin đồn về Alonso nguy cơ mất ghế, màn trình diễn của Real ở trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha không đến mức quá tệ. "Tôi thực sự bất ngờ", ông nói với Stats Perform. "Đúng là có những lời đồn đoán, nhưng trận đấu hôm qua cho thấy Real không đi sai hướng. Họ có thể gỡ hòa, thậm chí thắng. Hình ảnh của đội bóng không xấu, chỉ là một thất bại đau đớn trước Barca".

Calderon cũng chỉ trích mô hình điều hành thể thao tại sân Bernabeu, khi chủ tịch Florentino Perez ra mọi quyết định quan trọng. "Đây là một CLB mang tính 'chủ tịch trị'. Không có giám đốc thể thao đúng nghĩa, không có sự đánh giá chuyên môn về bóng đá, nên mọi quyết định đều do chủ tịch đưa ra", ông nhận định.

Chia sẻ về cách ra quyết định, Chủ tịch Real giai đoạn 2006-2009 cho biết ông sẽ dựa vào ý kiến của những người làm chuyên môn. "Nếu là tôi, tôi sẽ hỏi giám đốc thể thao. Trong nhiệm kỳ của tôi, Pedja Mijatovic và ê-kíp của ông ấy là những người đưa ra quyết định chuyên môn, vì họ hiểu rõ đội bóng", Calderon nói. "Người hâm mộ hiểu nhiều nhất cũng vẫn biết ít hơn người chuyên nghiệp biết ít nhất".

Theo Calderon, vấn đề lớn nhất nằm ở khâu quy hoạch nhân sự, đặc biệt sau khi Real lần lượt mất bộ đôi Toni Kroos và Luka Modric trong hai mùa giải gần đây. "Từ góc nhìn của tôi, công tác chuẩn bị là không phù hợp. Tuyến giữa Real đã bị suy yếu rõ rệt khi Modric và Kroos rời đi mà không có những sự thay thế sẵn sàng", ông nói thêm.

Calderon từ chối đưa ra đánh giá cụ thể về việc Alvaro Arbeloa được bổ nhiệm thay thế Alonso. Ông cho biết: "Có rất nhiều HLV giỏi trên thế giới, nhưng phần lớn không sẵn sàng. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chủ tịch. Cho đến nay, ông ấy đã ra quyết định theo tiêu chí riêng và nhìn chung vẫn thành công. Chúng ta chỉ có thể chờ xem lần này có đúng hay không".

Kroos (phải) và Modric mừng chiến thắng sau trận chung kết Champions League 2024. Ảnh: UEFA

Trong khi đó, Alvaro Benito cho rằng Alonso đã không đủ quyết liệt trong việc bảo vệ triết lý huấn luyện. "Thực tế, không có HLV nào được đảm bảo vị trí nếu không chiến thắng", cựu danh thủ 49 tuổi nói trên chương trình El Día Después của Movistar. "Điều quan trọng là phải sống chết với ý tưởng của mình, áp đặt nó lên tất cả mọi người. Cuối cùng thì nếu không thắng, bạn vẫn sẽ bị sa thải, vậy thì hãy để điều đó xảy ra vì bạn trung thành với triết lý của mình".

Theo Benito, chiến thắng là yếu tố duy nhất có thể bảo vệ một HLV tại Real Madrid, bất chấp sự ủng hộ hay niềm tin từ ban lãnh đạo. "Tôi chắc chắn Xabi Alonso sẽ hối tiếc vì đã không cố gắng áp đặt ý tưởng của cậu ấy đến cùng, bất chấp mọi rào cản", ông nhấn mạnh.

Cựu tiền vệ Guti lại tập trung vào mối quan hệ giữa HLV và các cầu thủ. Trả lời DAZN, anh cho rằng sự những mâu thuẫn trong phòng thay đồ mới là "ngòi nổ" thực sự. "Tôi không ở trong phòng thay đồ của Xabi, nhưng khi các cầu thủ không thoải mái với HLV, điều đó thể hiện rất rõ, từ sân tập cho tới các trận đấu. Tôi nghĩ đây chính là lý do khiến Xabi phải ra đi vào lúc này", Guti nói.

Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha cũng chỉ ra rằng xét về thành tích, Alonso không hề quá tệ. Alonso dẫn dắt Real tổng cộng 34 trận, thua 6, hòa 4 và thắng 24. Ông đạt tỷ lệ thắng 70,59%, cao thứ sáu trong lịch sử Real, chỉ sau Carlo Ancelotti (70,8%), Radomir Antic (71), Jose Mourinho (71,9) và Manuel Pellegrini (75).

"Nếu xét về kết quả, ông ấy không làm kém. Tôi vừa xem một thống kê cho thấy Hansi Flick có thành tích tại Barca tương đương Xabi sau 34 trận. Nhưng đã có nhiều tin đồn rằng ông ấy không thực sự phù hợp với phòng thay đồ", Guti phân tích.

Bàn về việc Arbeloa tiếp quản băng ghế huấn luyện Real, Guti tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan. "Đó là một dấu hỏi, giống như khi Zinedine Zidane được đôn lên từ Castilla trước đây. Tuy nhiên, Real hiểu rõ Arbeloa vì anh ấy đã làm việc lâu năm ở lò đào tạo trẻ. Nếu CLB trao cơ hội, tức là họ tin tưởng. Phần còn lại chỉ là chờ xem mọi thứ có diễn ra suôn sẻ hay không", cựu cầu thủ 49 tuổi kết luận.

HLV Xabi Alonso (phải) bắt tay Hansi Flick một ngày trước chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha. Ảnh: FC Barcelona

Deco, giám đốc thể thao Barca, bất ngờ vì Alonso mất việc chỉ sau 7 tháng, đồng thời từ chối bình luận về sự việc của CLB khác cũng như so sánh giữa Real với CLB xứ Catalonia. Ông cũng cho rằng Real, dù thất bại ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, vẫn đang thi đấu tốt ở các đấu trường còn lại, khi đứng thứ hai ở La Liga và nằm trong nhóm vào thẳng vòng 1/8 Champions League.

Về việc Alvaro Arbeloa tiếp quản ghế HLV, Deco tỏ ra thận trọng. "Tôi không biết Arbeloa có phải HLV giỏi hay không, cũng không biết liệu đây là quyết định lâu dài. Tôi không muốn bàn quá nhiều về Real", cựu danh thủ người Bồ Đào Nha nói với RAC 1.

Hồng Duy (theo Marca, beIN SPORTS)