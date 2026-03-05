Cường kích Iran bị hạ khi sắp ném bom căn cứ Mỹ

Tiêm kích F-15 Qatar bắn hạ hai chiếc Su-24 Iran khi biên đội này cách Al Udeid, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, khoảng 2 phút bay.

CNN dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 3/3 điều hai cường kích Su-24 hướng đến sân bay quân sự Al Udeid tại Qatar. Đây là căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, nơi đặt các đơn vị tiền phương, không quân và đặc nhiệm thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở khu vực.

"Biên đội cường kích Iran chỉ cách mục tiêu khoảng 2 phút bay", một nguồn tin cho hay. Người còn lại nói rằng cả hai phi cơ đều được nhận diện bằng mắt thường và chụp ảnh, cho thấy chúng mang bom và vũ khí dẫn đường.

Cường kích Su-24 Iran thả bom trong một cuộc diễn tập năm 2023. Ảnh: AFP

Lực lượng Qatar phát cảnh báo qua liên lạc vô tuyến nhưng không nhận được phản hồi. Hai cường kích Iran khi đó đã hạ độ cao xuống khoảng 24 m để tránh bị radar phòng không phát hiện.

"Áp lực thời gian và những bằng chứng sẵn có khiến cường kích Iran bị coi là mục tiêu thù địch. Không quân Qatar điều động một tiêm kích F-15 để bắn hạ cả hai mục tiêu", một nguồn tin nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar ngày 3/3 xác nhận biên đội máy bay Iran đã rơi xuống vùng biển thuộc chủ quyền Qatar và giới chức đang tìm kiếm các tổ lái, song không nêu chi tiết về sự việc.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine xác nhận thông tin về cuộc giao chiến, nhưng không đề cập mục tiêu mà hai cường kích Iran hướng tới. "Các tiêm kích Qatar đã bắn hạ hai máy bay Iran", ông nói trong họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 4/3.

Tiêm kích F-15QA của không quân Qatar làm nhiệm vụ hồi năm 2023. Ảnh: USAF

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mô tả sự việc là "hành động leo thang" và cho thấy Iran "không có mong muốn thực chất" nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

"Họ muốn gây tổn hại và kéo các nước láng giềng vào cuộc chiến không phải của họ", ông Al Thani nói.

Giới phân tích đánh giá đây là sự việc bất thường, do lực lượng Iran thường đáp trả bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV). Kể từ khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tập kích sáng 28/2, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa và 1.000 UAV nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh, gây thương vong và thiệt hại hạ tầng.

Sự xuất hiện của biên đội Su-24 trên vùng trời Qatar cũng đánh dấu lần đầu tiên Iran triển khai máy bay có người lái nhằm vào một quốc gia láng giềng kể từ khi xung đột bùng phát.

Những nơi Mỹ có hiện diện quân sự ở Trung Đông. Đồ họa: AFP

Đức Trung (Theo CNN, Guardian, Al Jazeera)