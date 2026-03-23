Cường độ Mỹ không kích Iran trong 3 tuần xung đột

Dữ liệu cho thấy Mỹ đạt tần suất tấn công Iran cao nhất trong ngày 7-9/3 với hơn 2.000 mục tiêu bị nhắm tới, trước khi giảm dần cường độ.

Khi xuất hiện cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine trong các cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần tuyên bố Mỹ sẽ đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào Iran, với số lượng đòn tập kích ngày càng gia tăng.

Ngày 4/3, ông Hegseth cho biết quân đội Mỹ sẽ mở nhiều đợt tấn công lớn hơn và Lầu Năm Góc "đang tăng tốc, chứ không giảm". Một tuần sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định nước này đã tiến hành "đợt tấn công dữ dội nhất nhằm vào Iran".

Tuy nhiên, thống kê của CNN dựa trên số liệu công khai từ Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho thấy số lượng các đợt tấn công không tăng liên tục như ông Hegseth nói, thậm chí còn giảm mạnh trong giai đoạn sau.

Số lượng đợt tập kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đồ họa: CNN

Các đợt không kích dữ dội nhất diễn ra trong 24 giờ đầu chiến sự, khi có khoảng 1.000 mục tiêu Iran trúng đòn. Con số giảm mạnh trong những ngày tiếp theo, trước khi tăng trở lại.

Giai đoạn cao điểm thứ hai diễn ra ngày 7-9/3, khi lực lượng Mỹ tấn công tổng cộng 2.000 mục tiêu ở Iran. Quân đội Mỹ nhắm tới 1.000 mục tiêu trong 3 ngày tiếp theo và thêm 1.000 cuộc tấn công ngày 12-16/3. Trong hai ngày sau đó, họ tập kích khoảng 800 mục tiêu.

Sự khác biệt cho thấy cách truyền tải thông điệp về xung đột và thực tế chiến trường không nhất quán. Trong các cuộc họp báo, ông Hegseth thường tuyên bố "Mỹ đang thắng áo đảo, phòng không Iran đã bị hủy diệt, cơ sở công nghiệp bị san phẳng hoàn toàn và đối phương không còn phòng không, không quân hay hải quân".

Tuy nhiên, Mỹ vẫn gặp khó khăn trong đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nơi gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát. Iran cũng tấn công các quốc gia tại Trung Đông để trả đũa và dường như đã bắn hỏng một tiêm kích tàng hình F-35A, làm dấy lên nghi vấn với những phát biểu của ông Hegseth.

"Lầu Năm Góc đang tiếp tục tăng cường hoạt động nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, như Bộ trưởng Hegseth và chỉ huy CENTCOM Brad Copper đã nói", một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay khi được đề nghị bình luận về thống kê trên.

Tiêm kích cất hạ cánh trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong video công bố ngày 17/3. Video: CENTCOM

Mark Cancian, cựu đại tá thủy quân lục chiến Mỹ và hiện là cố vấn cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng "không có gì đáng ngạc nhiên" khi số lượng các đợt tập kích thay đổi theo thời gian.

"Trong giai đoạn đầu, quân đội Mỹ sẽ dồn toàn lực để tấn công đối phương. Nếu chuyển sang không kích kéo dài, họ sẽ cần điều chỉnh tần suất để bảo trì máy bay và chiến hạm, nhằm bảo đảm đủ lực lượng thực hiện nhiệm vụ", ông nói.

Theo Cancian, nhịp độ tấn công có thể tăng trở lại khi có mục tiêu mới. Quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch với danh sách mục tiêu của CENTCOM, vốn được xây dựng suốt hàng chục năm qua.

"Sau khoảng ba tuần với 7.000 vị trí đối phương hứng đòn, quân đội Mỹ có lẽ đã sử dụng gần hết danh sách đó và đang mở rộng khi có thêm thông tin tình báo. Vì cả hai lý do trên, cường độ tập kích đã giảm xuống mức trung bình là dưới 1.000 cuộc mỗi ngày", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP)