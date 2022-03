Cưỡng chế khu đất 'vàng' trong vụ án Phan Văn Anh Vũ

TP HCMSau 6 năm bị Phan Văn Anh Vũ bán cho tư nhân trái phép, khu nhà đất gần 3.800 m2 tại quận 3 được cơ quan thi hành án cưỡng chế, bàn giao lại cho Bộ Công an.

Ngày 24/3, gần 100 người thuộc Cục thi hành án dân sự TP HCM, công an địa phương và các lực lượng chức năng đã cưỡng chế thi hành án, buộc Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, Công ty CP Nova (của Phan Văn Anh Vũ), Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View, phải bàn giao khu nhà đất tại 129 Pasteur cho Bộ Công an.

Tài sản này gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất ở trung tâm Sài Gòn, có giá trị ước tính 3.300 tỷ đồng.

Động thái được thực hiện theo quyết định giám đốc thẩm (ngày 5/12/2019) của TAND Tối cao. Trước đó, quá trình thi hành án, cơ quan thi hành án đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu bên quản lý tài sản là Công ty CP Đầu tư Peak View bàn giao nhưng doanh nghiệp này không thực hiện. Do đó, cơ quan thi hành án đã cưỡng chế, trục xuất người và tài sản ra khỏi khu nhà.

Tổ thi hành án công bố quyết định cưỡng chế thi hành án tại 129 Pasteur ngày 24/3. Ảnh: Cục thi hành án

Theo hồ sơ, dự án 129 Pasteur do Tổng cục IV (Bộ Công an) quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV xin mua.

Ngày 28/5/2015, thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhượng cho Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Bốn tháng sau, Chính phủ đồng ý.

Ngày 25/01/2016, Tổng cục IV và Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng khu nhà đất với giá hơn 294 tỷ đồng. Ngay hôm sau, Nova Bắc Nam 79 và Công ty CP Đầu tư Peak View ký hợp đồng hứa mua, hứa bán với giá 300 tỷ đồng. Việc thanh toán hoàn tất trong hai ngày.

Đầu tháng 6/2016, UBND TP HCM cấp sổ hồng nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty Peak View. Hai năm sau, vụ thâu tóm khu đất công này bị phát hiện sai phạm.

Cảnh sát tham gia buổi cưỡng chế thi hành án. Ảnh: Cục thi hành án

Các cơ quan tố tụng xác định, Phan Văn Anh Vũ đã Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thâu tóm khu đất, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 222 tỷ đồng. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ còn bị cáo buộc thâu tóm 6 khu đất vàng khác ở TP HCM và Đà Nẵng không thông qua đấu giá.

TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù. Tổng hợp với các bản án khác tại TP HCM, Vũ phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Đồng thời, tòa tuyên thu hồi 7 bất động sản liên quan để bàn giao lại cho các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương; dành quyền khởi kiện bằng vụ án khác đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến các dự án đã được Công ty Bắc Nam 79 chuyển nhượng, cho thuê khi có tranh chấp.

Liên quan đến sai phạm trong việc để khu nhà đất 129 Pasteur rơi vào tay tư nhân, ông Bùi Văn Thành, cựu thứ trưởng Bộ Công an nhận 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Hải Duyên