Cuốn sách giúp người kinh doanh sử dụng và khai thác dữ liệu

Cuốn sách "Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT" trả lời trực diện câu hỏi của nhiều doanh nghiệp: Khai thác dữ liệu thế nào?

Ấn phẩm do Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát hành, là công trình của nhóm tác giả Hồ Tú Bảo, Phạm Thị Việt Hương, Trần Thị Oanh, Trần Đức Quỳnh và Lê Đức Thịnh. Sách được giới thiệu nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 (18/4).

Điểm cốt lõi của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận PDMT, viết tắt của Problem (bài toán), Data (dữ liệu), Methods (phương pháp) và Tools (công cụ). Thay vì đi từ công nghệ hay thuật toán, sách bắt đầu từ bài toán kinh doanh cụ thể, sau đó lần lượt chỉ ra cần dữ liệu gì, dùng phương pháp nào và triển khai bằng công cụ nào.

Cách tiếp cận này giúp người làm kinh doanh trả lời hai câu hỏi quan trọng: nên bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Đây cũng là vấn đề nhiều doanh nghiệp gặp phải khi chuyển sang vận hành dựa trên dữ liệu.

Không dừng ở lý thuyết, sách đi vào từng lĩnh vực quen thuộc như tài chính, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, khách hàng và nhân sự. Mỗi bài toán được minh họa cụ thể, chỉ rõ loại dữ liệu cần có, cách phân tích và công cụ triển khai. Người đọc có thể hình dung và áp dụng ngay vào thực tế.

Cuốn sách được nhiều chuyên gia đánh giá cao về giá trị thực tiễn. Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cuốn sách tiếp cận trực diện vào vấn đề thực tế, giúp từ sinh viên đến nhà quản lý có thể tiếp cận kinh tế số hiệu quả hơn.

Cuốn sách "Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT: Bài toán, Dữ liệu, Phương pháp và Công cụ". Ảnh: Thu hương

Ở góc nhìn doanh nghiệp, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhận định PDMT là phương pháp thực tiễn, dễ áp dụng. Cách này giúp doanh nghiệp chuyển từ quản trị dựa trên cảm tính sang quản trị dựa trên dữ liệu, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh.

Trong khi đó, giáo sư Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Nhật Bản) đánh giá cách tiếp cận của cuốn sách không chỉ phù hợp với Việt Nam mà còn có giá trị tham chiếu rộng, giúp trả lời câu hỏi doanh nghiệp làm thế nào để trở nên "thông minh" trong thời đại số.

Với cách trình bày nặng về thực tiễn, Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT không chỉ là một cuốn sách chuyên môn, mà còn như một cẩm nang thực hành, giúp doanh nghiệp chuyển hóa dữ liệu thành giá trị. Đây là tài liệu tham khảo cho những người muốn khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu.

Trọng Đạt