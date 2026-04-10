Việt Nam sẽ thí điểm chính sách về 'doanh nghiệp một người'

Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách thí điểm để hình thành và phát triển mô hình "doanh nghiệp một người".

Nội dung này nằm trong nhóm giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý, nhằm khuyến khích các mô hình kinh doanh mới và thúc đẩy khởi nghiệp trong toàn dân, theo Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo ban hành ngày 6/4.

Cụ thể, mô hình "doanh nghiệp một người" được định hướng phát triển theo hướng đơn giản hóa thủ tục thành lập và vận hành. Các quy trình đăng ký kinh doanh được thực hiện trên môi trường số, không phụ thuộc địa điểm vật lý. Chính phủ có thể sẽ miễn kiểm toán trong ba năm đầu, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

Đề án phát triển mô hình "doanh nghiệp một người" cũng được Chính phủ đưa vào Chương trình hành động triển khai chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Bộ Tài chính được giao chủ trì, nghiên cứu, đề xuất chính sách thí điểm nhằm hoàn thiện cơ chế hình thành, quản lý và phát triển mô hình này. Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan phối hợp thực hiện.

Mô hình "doanh nghiệp một người" từng được nhắc đến như một hướng đi mới tại Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techfest) 2025. Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, với sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số, một cá nhân hiện có thể đăng ký doanh nghiệp, quản lý chi phí, nộp thuế và vận hành kinh doanh thông qua các ứng dụng di động.

Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu hình thành khoảng một triệu "doanh nghiệp một người", hướng tới mô hình kinh doanh minh bạch, linh hoạt hơn so với hộ kinh doanh truyền thống.

Việc nghiên cứu, thí điểm mô hình "doanh nghiệp một người" là một trong các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2045, cứ 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp và 5.000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài chính sách về "doanh nghiệp một người", chiến lược cũng yêu cầu hoàn thiện nhiều khung khổ pháp lý khác cho khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, Chính phủ sẽ nghiên cứu thí điểm cơ chế xử lý phá sản, xử lý nợ xấu theo thủ tục rút gọn, với quy định đặc thù riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhằm khuyến khích tái khởi nghiệp.

Cơ chế huy động vốn cũng sẽ được hoàn thiện theo hướng thuận lợi, minh bạch hơn. Hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được kết nối liên thông giữa các cấp thị trường, từ gọi vốn khởi nghiệp, vốn cổ phần tư nhân đến thị trường chứng khoán.

Các sản phẩm tài chính mới như chứng khoán hóa, bảo lãnh, thế chấp tài sản vô hình và tài sản trí tuệ được khuyến khích phát triển. Chiến lược cũng đề cập việc thí điểm hình thành sàn giao dịch cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đôi bạn thân góp vốn mở cơ sản xuất đèn ngủ bằng trầm hương tại Quảng Nam. Ảnh: Đắc Thành

Theo chiến lược, quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là nơi mọi công dân có thể khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại được khuyến khích trong toàn xã hội.

Chính phủ coi khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược dài hạn, là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có 5 triệu chủ thể kinh doanh, trong đó ít nhất 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Để thực hiện mục tiêu này, cả nước sẽ hình thành mạng lưới hỗ trợ với ít nhất 300 không gian, trung tâm và cụm đổi mới sáng tạo.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kỳ lân và đưa quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2030.

Trọng Đạt

