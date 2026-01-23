Cuốn sách giúp hiểu toàn bộ vòng đời của một ứng dụng AI

Cuốn sách "Kỹ thuật AI: Xây dựng ứng dụng với mô hình nền tảng" giúp hiểu toàn bộ vòng đời của một ứng dụng AI, vừa ra mắt bản tiếng Việt.

Cuốn sách do Huyền Chip (Chip Huyen) chấp bút. Phiên bản tiếng Việt do Times liên kết cùng Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát hành, với bản dịch của Lê Thanh Hưng. Bản dịch được đánh giá cao ở sự chính xác về thuật ngữ và khả năng truyền tải tinh thần kỹ thuật của nguyên tác.

Tác phẩm giới thiệu cho người đọc toàn bộ vòng đời của ứng dụng AI, từ lựa chọn mô hình nền tảng, thiết kế kiến trúc, đánh giá chất lượng, triển khai, vận hành cho đến phản hồi người dùng. Cách tiếp cận này phản ánh sự dịch chuyển của ngành, khi AI không còn là sản phẩm thử nghiệm trong phòng nghiên cứu, mà đã trở thành hạ tầng công nghệ cốt lõi của doanh nghiệp.

Chip Huyen dành nhiều nội dung phân tích những rủi ro cố hữu của AI tạo sinh, từ hiện tượng "ảo giác", sự thiếu nhất quán của đầu ra đến các vấn đề đạo đức và bảo mật dữ liệu. Thay vì tô hồng công nghệ, tác giả nhấn mạnh vai trò của việc đánh giá, giám sát và sự kết hợp giữa con người với máy móc trong quá trình vận hành.

Cuốn sách Kỹ thuật AI: Xây dựng ứng dụng với mô hình nền tảng. Ảnh: NXB KHCNTT

Nội dung sách được tổ chức theo một mạch dẫn dắt rõ ràng. Những chương đầu giới thiệu về mô hình nền tảng và vai trò của chúng trong hệ sinh thái AI hiện đại. Các phần tiếp theo đi sâu vào phương pháp đánh giá, không chỉ ở cấp độ mô hình mà ở cấp độ hệ thống. Những chủ đề như kỹ thuật được đặt trong bối cảnh các bài toán thực tế mà kỹ sư AI thường gặp khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Cuốn sách không lệ thuộc vào một công cụ hay xu hướng cụ thể. Thay vào đó, tác giả tập trung vào nguyên lý nền tảng có giá trị lâu dài, giúp người đọc hiểu bản chất của việc xây dựng hệ thống AI. Do vậy, độc giả của sách không chỉ là kỹ sư AI hay học máy, mà còn mở rộng tới nhà khoa học dữ liệu, lập trình viên, quản lý sản phẩm và những người chịu trách nhiệm về chiến lược AI trong doanh nghiệp.

Chip Huyen là chuyên gia về hệ thống học máy, từng làm tại Nvidia, Netflix, Snorkel AI và giảng dạy tại Đại học Stanford. Kinh nghiệm triển khai AI ở quy mô lớn tại thung lũng Silicon giúp cô mang đến góc nhìn sát thực tế. Trước đó, cuốn sách Designing Machine Learning Systems của cô đã trở thành tài liệu quen thuộc với cộng đồng AI toàn cầu. Kỹ thuật AI được xem như bước tiếp theo, mở rộng tư duy từ cuốn sách trước.

Tác phẩm từng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn quốc tế. Luke Metz, nhà đồng sáng tạo ChatGPT, cho rằng Kỹ thuật AI: Xây dựng ứng dụng với mô hình nền tảng "đóng vai trò hướng dẫn toàn diện và tổng thể", "mô tả một cách chuyên nghiệp mọi thứ cần thiết" cho việc thiết kế và triển khai các ứng dụng AI tạo sinh trong môi trường sản xuất.

Trong khi đó, Aileen Bui, Giám đốc Vận hành sản phẩm AI tại Google, nhận xét sách "mang đến kiến thức nền tảng có giá trị vượt thời gian". "Dù bạn là giám đốc sản phẩm hay kỹ sư, cuốn sách đều giúp thu hẹp khoảng cách cộng tác giữa các nhóm chức năng chéo một cách hiệu quả, khiến nó trở thành tài liệu phải đọc đối với bất kỳ ai tham gia vào quá trình phát triển AI", chuyên gia này bình luận.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trên nhiều lĩnh vực, sách không chỉ cung cấp kiến thức kỹ thuật, mà còn góp phần định hình tư duy. Đây là tài liệu tham khảo cho những ai muốn đưa AI từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế.

Trọng Đạt

