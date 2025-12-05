Sáu cuốn sách 'giải mã' chuyển đổi số

Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông phát hành nhiều cuốn sách về chuyển đổi số nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về xu hướng này.

Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số là tài liệu hướng dẫn chính quy do Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) biên soạn. Sách giúp độc giả hiểu đúng, làm đúng và chủ động tham gia vào hành trình xây dựng Việt Nam số.

Nội dung được trình bày theo hình thức hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, cung cấp kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cuộc sống.

Phần cuối tập hợp 365 câu trích dẫn truyền cảm hứng, khơi gợi tư duy đổi mới và sáng tạo. Cẩm nang chuyển đổi số là tài liệu tham khảo, có thể đồng hành cùng mỗi người Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số.

Hệ thống công nghệ của Cục công nghệ thông tin Bộ Công an. Ảnh: Phạm Dự

Chuyển đổi số đến cốt lõi

Chuyển đổi số đến cốt lõi bàn về cách xu hướng công nghệ này tác động đến năng lực lãnh đạo và sự phát triển của tổ chức. Tác phẩm cho rằng chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ mà còn tái định hình tư duy lãnh đạo, mô hình tổ chức và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trọng tâm của sự thay đổi nằm ở con người, tư duy và năng lực lãnh đạo, thay vì công cụ hay nền tảng kỹ thuật.

Hai tác giả Mark Raskino và Graham Waller (Gartner) xây dựng nội dung dựa trên hơn 30 cuộc phỏng vấn với lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn như GE, Ford, McDonald’s, Publicis, Tory Burch, Babolat... Từ đó, hai ông phác họa cách các doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số để tạo bước ngoặt trong chiến lược và quản trị.

Sách tập trung trả lời bốn câu hỏi lớn: Chuyển đổi số tác động thế nào đến ngành nghề và vai trò lãnh đạo? Làm sao tích hợp chuyển đổi số vào chiến lược và văn hóa tổ chức? Bài học từ những nhà lãnh đạo thành công? Vì sao năng lực lãnh đạo số trở thành yếu tố then chốt của sự bền vững?

Tóm lược chuyển đổi số: Chiến lược và lộ trình

Tóm lược chuyển đổi số: Chiến lược và lộ trình của David L. Rogers giới thiệu phương pháp xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Tác phẩm mở đầu với câu hỏi mà mọi doanh nghiệp đối mặt trong thời đại số: Chuyển đổi thế nào để thích ứng và phát triển?

Theo Rogers, chuyên gia về chiến lược kỹ thuật số tại Đại học Columbia, nền tảng của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ, mà ở chiến lược và con người. Tác giả phân tích năm lĩnh vực then chốt quyết định hiệu quả quá trình chuyển đổi: thấu hiểu khách hàng trong môi trường số; định hình lại mô hình cạnh tranh; khai thác dữ liệu như nguồn lực chiến lược; thúc đẩy đổi mới liên tục; và tái tạo giá trị phù hợp với thị trường số hóa.

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn cho nhiều tập đoàn quốc tế, Rogers xây dựng một lộ trình triển khai theo từng bước, giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro và sai lầm thường gặp. Sách cũng đưa ra nhiều ví dụ thực tế, hỗ trợ người đọc liên hệ và áp dụng vào hoạt động của tổ chức.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, tháng 11/2025. Ảnh: Đức Hùng

Chuyển đổi số thế nào?

Chuyển đổi số thế nào? là công trình nghiên cứu của giáo sư Hồ Tú Bảo và tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang - hai chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số Việt Nam. Tác phẩm đưa ra cách tiếp cận khoa học và hệ thống về chuyển đổi số ở cấp tổ chức và quốc gia. Trọng tâm là phương pháp luận ST-235, được xây dựng trên tư duy hệ thống, coi chuyển đổi số là quá trình hình thành và phát triển hệ sinh thái "thực - số" của mỗi tổ chức.

Ngoài phần lý thuyết, sách phân tích thực tiễn chuyển đổi số quốc gia và kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam, đưa ra gợi ý chính sách và bài học áp dụng. Chú trọng tính thực tiễn, Chuyển đổi số thế nào? là tài liệu tham khảo dành cho nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia công nghệ và những người tìm kiếm phương pháp luận vững chắc để triển khai chuyển đổi số.

Hỏi đáp về chuyển đổi số

Hỏi đáp về chuyển đổi số là cuốn sách do nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cùng giáo sư Hồ Tú Bảo và tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang biên soạn. Tác phẩm mang đến cái nhìn toàn diện và thực tiễn về chuyển đổi số.

Nội dung được trình bày dưới dạng 200 câu hỏi và đáp. Mỗi câu hỏi phản ánh một vấn đề cụ thể, đi kèm giải thích súc tích và ví dụ minh họa sinh động, giúp người đọc dễ tiếp cận, nắm bắt và ứng dụng vào công việc cũng như đời sống.

Nội dung sách chia thành năm phần lớn, bao quát các khía cạnh trọng yếu của chuyển đổi số. Trong từng phần, các câu hỏi được sắp xếp theo các góc nhìn "là gì - tại sao - như thế nào - bao giờ - ai liên quan", giúp người đọc tiếp cận vấn đề một cách hệ thống và gắn với thực tiễn. Nhóm tác giả không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền cảm hứng hành động, khơi mở tư duy, giúp mỗi cá nhân và tổ chức tự nhận diện vấn đề, xây dựng lộ trình và kế hoạch riêng cho hành trình chuyển đổi số hiệu quả.

Làng số

Làng số là cuốn sách giới thiệu hành trình chuyển đổi số tại làng quê Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn. Sách mở ra bức tranh sinh động về cách công nghệ thay đổi đời sống, sản xuất, kinh doanh và kết nối của người dân nông thôn.

Nội dung Làng số không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn về con người, về tư duy, niềm tin và khát vọng phát triển giữa thời đại số. Thông qua các ví dụ thực tế từ nhiều địa phương, sách cho thấy chuyển đổi số không chỉ dành cho đô thị mà trở thành động lực phát triển bền vững cho nông thôn.

Làng số cũng chỉ ra những thách thức, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đồng thời gợi mở hướng đi thực tiễn giúp địa phương và người dân chủ động thích ứng và hưởng lợi từ chuyển đổi số.

Trọng Đạt

Ba cuốn sách mang đến bức tranh toàn diện về bán dẫn

'Chính sách là yếu tố then chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo'

Startup AI Việt Nam vào danh sách 'đáng theo dõi' tại châu Á