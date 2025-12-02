5 cuốn sách giúp hiểu và ứng dụng AI

5 cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông phát hành được coi là cẩm nang cho những người muốn tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo.

AI Tạo sinh: 100+ ứng dụng thay đổi xã hội - kinh doanh

Cuốn sách AI Tạo sinh: 100+ ứng dụng thay đổi xã hội - kinh doanh dài 340 trang của Bernard Marr, do Bùi Xuân Chung và Quách Đại An dịch, giới thiệu hơn 100 ứng dụng thực tiễn của AI tạo sinh trong đời sống và hoạt động kinh doanh. Nội dung sách hướng tới doanh nhân, nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, sinh viên và người làm sáng tạo nội dung muốn nắm bắt công nghệ.

Tác giả phân tích các công cụ như ChatGPT, Dall-E và nhiều AI khác, chỉ ra cách chúng hỗ trợ sáng tạo nội dung, tự động hóa quy trình, tối ưu sản phẩm và mở ra mô hình kinh doanh mới. Khác với các tài liệu thuần lý thuyết, sách tập trung vào ứng dụng cập nhật, dễ tiếp cận, giúp người đọc hiểu và triển khai ngay trong công việc. Sách cũng đề cập các vấn đề kèm theo như đạo đức, quyền riêng tư và tác động của AI đến thị trường lao động.

Giao diện hỏi đáp của ChatGPT trên ứng dụng cho Android. Ảnh: Bảo Lâm

Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI

Cuốn sách Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI: Kinh nghiệm được đúc rút từ những thành công và thất bại được viết bởi Sol Rashidi. Sách chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để giúp lãnh đạo, quản lý, chuyên gia công nghệ, người lao động thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên AI.

Nội dung giúp người đọc hiểu đúng vai trò của AI, đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược ứng dụng hiệu quả. Tác giả Sol Rashidi là chuyên gia nhiều năm trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Từ kinh nghiệm đó, ông tổng hợp thành các bài học, gồm cả thành công lẫn thất bại khi triển khai AI trong doanh nghiệp.

Sách hướng người đọc phát triển tư duy phản biện, kỹ năng ra quyết định và khả năng hợp tác cùng AI. Không đi theo lối viết thuần kỹ thuật, tác phẩm nhấn mạnh góc nhìn con người qua câu chuyện và trải nghiệm thực tế.

Mặt trái của AI - Nghệ thuật ngụy trang bằng ngôn từ

Cuốn sách 351 trang của Justin Hutchens phân tích mặt tối của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, Gemini hay Claude ngày càng ảnh hưởng đến cách con người giao tiếp và ra quyết định.

Nội dung được trình bày qua 11 chương, giải thích từ lịch sử hình thành, cơ chế vận hành đến thách thức đạo đức của AI hiện đại. Sách cũng có 7 phụ lục với các phân tích kỹ thuật như tự động hóa bot, thiết kế mô hình ngôn ngữ, chiến thuật vượt CAPTCHA và mô phỏng Monte Carlo.

Thông qua cuốn sách, tác giả giúp độc giả hiểu rõ hơn nguy cơ từ phía sau công nghệ. Ông chỉ ra cách AI có thể bị lợi dụng để thao túng hành vi, lan truyền thông tin sai lệch và tác động xấu đến nhận thức xã hội.

Một robot hình người do Ex-Robots phát triển đang nháy mắt. Ảnh: Reuters

Bá chủ AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và cuộc chạy đua thay đổi thế giới

Cuốn sách 385 trang của Parmy Olson kể lại hành trình phát triển của AI, từ những ý tưởng đầu tiên đến cuộc đua của các nước nhằm giành vị thế dẫn đầu. Tác phẩm phù hợp với độc giả quan tâm công nghệ, giới quản lý, nhà đầu tư và những ai muốn hiểu rõ tương lai AI.

Bằng lối kể chuyện mang màu sắc phóng sự, tác giả tái hiện cuộc cạnh tranh giữa Sam Altman của OpenAI và Demis Hassabis của DeepMind - hai người có tầm nhìn lớn về tương lai trí tuệ nhân tạo. Từ AlphaGo đến ChatGPT, sách dẫn người đọc qua những cột mốc quan trọng làm thay đổi ngành công nghệ, đồng thời phản ánh tham vọng và xung đột giữa các công ty như Google, Microsoft và OpenAI.

Bá chủ AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và cuộc chạy đua thay đổi thế giới tập trung vào câu chuyện hậu trường của cuộc đua AI, cho thấy công nghệ không chỉ là sản phẩm của thuật toán mà còn của khát vọng và mâu thuẫn con người.

Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với chuyển đổi tổ chức

Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với chuyển đổi tổ chức được viết cho các nhà quản lý, chuyên gia nhân sự, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong các lĩnh vực quản trị, kinh doanh, marketing, tài chính và công nghệ thông tin. Tác phẩm mang đến cái nhìn toàn diện về cách AI đang định hình lại mô thức hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức hiện đại.

Nhóm tác giả S. Balamurugan, Sonal Pathak, Anupriya Jain, Sachin Gupta, Sachin Sharma và Sonia Duggal tập trung phân tích vai trò của AI trong quá trình chuyển đổi của các tổ chức. Cuốn sách lý giải mối liên hệ giữa công nghệ, con người và quy trình vận hành của tổ chức, trong bối cảnh AI trở thành động lực quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Sách được trình bày theo cấu trúc khoa học, dễ tiếp cận, gồm 12 phần, tập trung vào nhiều khía cạnh của việc tích hợp AI vào quản trị và vận hành. Các chủ đề trải rộng từ sự thay đổi trong nhân sự, marketing, mô hình giao dịch đến tác động của AI trong ngân hàng, năng lượng, khởi nghiệp và nỗ lực giảm thiểu thành kiến trong tổ chức. Một số chương đề cập ứng dụng AI trong bảo tồn động vật hay quá trình cách mạng hóa dữ liệu tại Ấn Độ.

Trọng Đạt

