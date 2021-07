Cuối tuần lội suối, ăn cơm bản ở Hòa Bình

Một tối ngủ nhà sàn người Mường, thưởng thức cơm trưa cá nướng, gà đồi, rau măng tươi ngon ngay bên dòng suối mát lành chỉ tốn từ 500.000 đồng.

Xóm Ké thuộc xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, một huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, nằm sát lòng hồ sông Đà. Cách Hà Nội khoảng 90 km nên điểm đến này rất phù hợp cho dịp cuối tuần trốn nóng, nạp năng lượng với thiên nhiên núi rừng.

Di chuyển

Xuất phát từ trung tâm Hà Nội đến Hòa Bình có hai hướng đi hoặc hướng Hòa Lạc, qua Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam rẽ sang cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình hoặc hướng đi Hà Đông - Xuân Mai tới Hòa Bình.

Từ thành phố Hòa Bình cũng có hai cách để lên xóm Ké. Một là di chuyển bằng đường bộ theo tỉnh lộ 433, đến thị trấn Đà Bắc rẽ trái đi thêm khoảng 8 km men theo con đường uốn lượn ven hồ sẽ tới. Hoặc đi bằng đường thủy từ cảng Thung Nai, sau một tiếng lênh đênh trên hồ, kết hợp ngắm cảnh hồ yên bình điểm những "đảo nổi" lô nhô, rồi cập bến lên bờ tiếp tục đi bộ khoảng vài trăm mét trên thảm cỏ xanh rì là đến được trung tâm xóm.

Đi đường bộ tổng quãng đường dài khoảng 90 km sẽ tốn 2 - 2,5 tiếng di chuyển. Nếu tiết kiệm thời gian, bạn có thể đi ôtô, xe máy tự lái vào chiều thứ 7 tới chiều chủ nhật, để tận hưởng được một đêm ngủ nhà sàn mà không quá mệt mỏi vì di chuyển nhiều.

Mẹ và bé chơi bên suối xóm Ké dịp cuối tuần đầu tháng 7. Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình thông báo các cơ sở lưu trú du lịch được phép hoạt động từ 1/7. Ảnh: Hương Chi

Lưu trú

Xóm Ké có trên 90 hộ dân chủ yếu là người Mường với những nét văn hóa từ nếp ăn, nếp ở hầu như còn nguyên bản. Hiện tại xóm chỉ có vài hộ làm du lịch cộng đồng, biến ngôi nhà sàn của gia đình thành homestay đón khách. Một số homestay đang đón khách ở xóm Ké là Sắc Luyến, Hữu Thảo, Sánh Thuấn, với giá phòng chỉ từ 100.000 đồng/đêm.

Vui chơi

Trong khi thủ đô Hà Nội nắng nóng khó chịu đến đêm vẫn trên 30 độ C thì ở Đà Bắc, núi đồi và cỏ cây bao quanh làm nhiệt độ về đêm khoảng 24 - 25 độ C, ban ngày cao nhất chỉ 30 - 31 độ C rất dễ chịu. Không chỉ vậy tối đến bầu trời Đà Bắc trong lành, yên tĩnh, có thể ngắm sao bằng mắt thường và lắng nghe cả tiếng côn trùng ri ri trong vườn.

Buổi sáng hôm sau bạn sẽ thức giấc giữa tiếng gà gáy và khói bếp sớm của người dân. Dùng bữa sáng xong, chủ homestay ở xóm Ké sẽ giới thiệu cho bạn những hình thức trải nghiệm thú vị như dạo bộ, đạp xe qua những lối mòn khám phá bản làng, lội và tắm suối mát, dã ngoại ngay bãi cỏ xanh mướt ven hồ sông Đà, chèo kayak trên hồ, bơi bè mảng...

Tuy nhiên, hiện tại hồ sông Đà phía xóm Ké đang cạn sâu, các hoạt động trên hồ khó thực hiện được, bù lại bãi cỏ ven hồ rộng trải dài thích hợp cho những người mê cắm trại, dã ngoại. Ngoài ra, suối xóm Ké cũng là điểm hút khách mùa hè, con suối nước trong vắt chảy từ trên núi cao len lỏi qua xóm rồi đổ ra lòng hồ sông Đà. Nhiều bạn trẻ hoặc gia đình từ Hà Nội đến đây cuối tuần để xả hơi bằng một buổi tắm suối và thưởng thức bữa thịt nướng ngay lán trại cạnh suối. Người lớn có thể thư giãn giữa rừng xanh, thưởng thức đặc sản, trẻ nhỏ được vùng vẫy bên suối trong, tìm hiểu cỏ cây thiên nhiên, ngắm nhìn những điều không thể có ở đô thị.

Ăn uống

Xóm Ké còn nhiều sản vật, đặc biệt là cá, tôm (hồ sông Đà), gà, vịt có thể nuôi trồng và đánh bắt dễ dàng và chế biến thành các đặc sản như gà, cá nướng, cá hấp, cá ngạnh, trạch om chuối, thịt lợn, thịt trâu lá lồm, rau tầm bóp, rau dớn, măng rừng...

Các homestay ở xóm rất tận tình phục vụ khách, dù bạn đặt cơm tại chỗ hoặc yêu cầu đem ra lán bên suối đều sẽ được đáp ứng. Cơm thường được bày biện kiểu cỗ lá của người Mường, không dùng bát đĩa đựng từng món mà bày tất cả lên mẹt, lót lá chuối sạch sẽ. Một suất ăn sẽ đầy đủ từ cá, thịt cho tới rau củ luộc, xào hoặc muối chua ăn kèm nhiều rau thơm tươi ngon. Giá cho suất một người ăn khoảng 120.000 - 150.000 đồng.

Bữa trưa 240.000 đồng dành cho 2 người gồm cá rô phi nướng, măng xào, rau củ luộc và thịt lợn nấu hoa chuối. Ảnh: Hương Chi

Hương Chi