Du ngoạn trên hồ Hòa Bình

Ván SUP (Stand up paddle boarding) hay còn gọi là ván chèo đứng, là một phương tiện giải trí, thư giãn hiện đại đang được nhiều người ưa thích. Anh Đoàn Mạnh chia sẻ, dụng cụ gồm ván và chèo, bơm ván... đều do anh và bạn bè tự mang theo nên chi phí chuyến đi không tốn quá kém, chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng.