Tour đạp xe khám phá thiên nhiên gần Hà Nội

Chương trình tham quan những ngóc ngách của Ninh Bình, Hạ Long hay phố phường Hà Nội với di tích lịch sử.

Khi các tour du lịch truyền thống đang phải tạm hoãn vì Covid-19, các tour đạp xe khám phá thiên nhiên với số người tham gia giới hạn là gợi ý cho du khách.

Đạp xe quanh vịnh Hạ Long trên cạn

Đây là sản phẩm tour dành riêng cho du khách Việt với những điểm tham quan không quá phổ biến với khách du lịch. Lộ trình tham quan 2 ngày một đêm, xuất phát từ Hà Nội tới Kênh Gà - Hoa Lư - Tràng An - Tam Cốc - hồ Đồng Thái - Hảo Nho - Yên Mạc.

Du khách sẽ được đạp xe qua những con đường quê, ngắm nhìn những nếp nhà yên bình trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất cố đô. Ngoài ra, bạn cũng được khám phá hồ Đồng Thái, nằm dưới chân dãy núi Tam Điệp; gặp gỡ linh mục giáo xứ Hảo Nho; nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao.

Quãng đường di chuyển trung bình mỗi ngày là 25 km, vừa đi vừa kết hợp tham quan, nghỉ ngơi và tiếp sức. Chuyến đi phù hợp với người yêu thích thể thao, đạp xe, có mong muốn khám phá thiên nhiên mà không quá xa Hà Nội. Đồng hành cùng du khách là hướng dẫn viên và nhân viên sửa xe đạp. Bạn có thể mang theo xe cá nhân hoặc sử dụng xe của chương trình.

Tour hiện được bán bởi Amica Travel với giá 2.500.000 đồng/người. Lịch khởi hành vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Du khách tham gia tour cần thực hiện khai báo y tế và đảm bảo các quy định phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế.

Đạp xe gia đình ở Cúc Phương - Tam Cốc

Bên cạnh sản phẩm tour thích hợp cho người lớn, công ty cũng giới thiệu tour dành cho gia đình có trẻ nhỏ, với cung đường ngắn hơn, xuyên rừng để tránh nóng. Trẻ có thể tự đạp xe hoặc ngồi sau bố mẹ trên ghế xe đạp hoặc xe móc.

Xuất phát từ Hà Nội, lịch trình tour là Vườn quốc gia Cúc Phương - Tam Cốc - Hoa Lư - Tràng An - Động Am Tiên. Du khách sẽ được trải nghiệm đạp xe dưới tán rừng nguyên sinh, tìm hiểu trực quan về thảm thực vật và các loài động vật hoang dã, tìm hiểu các dấu tích lịch sử như đền Thái Vi, động Am Tiên. Tour có giá 2.500.000 đồng/người lớn và 1.800.000 đồng/trẻ em.

Đạp xe dưới tán cây rừng Cúc Phương hoặc Tràng An với quãng đường chưa đến 10 km một ngày phù hợp với những gia đình có con nhỏ.

Ông Hà Đức Mạnh, Tổng Giám đốc công ty, cho biết hiện trong 5 tour xe đạp thì các điểm đến Ninh Bình đang được quan tâm nhất. Trong đó mỗi tour có số lượng khách giới hạn dưới 20 hoặc theo quy định của từng địa phương, nên đảm bảo an toàn trong Covid-19. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các tour với cung đường, điểm đến ít du khách biết đến, phù hợp với thời tiết, đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách.

Tour đạp xe tham quan Hà Nội

Công ty Vietlink Travel cũng giới thiệu tour đạp xe Ninh Bình với điểm tham quan Thung Nắng, Bích Động hoặc Cúc Phương, Mai Châu. Ngoài ra là tour đạp xe khám phá Hà Nội trong 3 giờ với giá 200.000 đồng/người. Giá tour bao gồm vé vào cửa điểm tham quan, hướng dẫn viên, xe đạp, trường hợp du khách có xe riêng được giảm 50.000 đồng.

Du khách có thể lựa chọn trong 5 tuyến tham quan, các điểm đến là di tích, danh thắng của thành phố như đền Quán Thánh, Hồ Gươm, đền Thủy Trung Tiên, nhà tù Hỏa Lò, chùa Võng Thị, hội quán Quảng Đông...

Đạp xe rèn luyện sức khỏe, du khách có thể kết hợp tham quan, tìm hiểu những di tích trong thành phố. Ảnh: Di tích nhà tù Hỏa Lò.

Du khách mới làm quen với bộ môn đạp xe có thể lựa chọn tour một giờ khám phá phố cổ, bao gồm các điểm đến như nhà cổ Mã Mây, Hội quán Quảng Đông, đền Quang Đế, Ô Quan Chưởng... Giá tour là 100.000 đồng/khách.

Từ 18h ngày 8/7, Hà Nội tạm dừng hoạt động thể thao ngoài trời và đề nghị người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, vì vậy tour đang tạm dừng khởi hành cho tới khi có chỉ thị mới nhất.

Lan Hương