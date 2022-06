Cuộc thi tranh biện toàn quốc thêm hình thức đăng ký

Ngoài yêu cầu quay video, ban tổ chức bổ sung hình thức dự thi bằng bài viết, giúp học sinh cả nước có thêm cơ hội vào vòng hai, nhận học bổng 10.000 USD.

Vòng sơ loại "The Debate Challenge 2022" kéo dài đến 15/6 với hai hình thức đăng ký: video hoặc bài viết. Hình thức bài viết là lựa chọn mới bổ sung, nhằm giúp thí sinh giảm bớt khó khăn về kỹ thuật, sắp xếp thời gian, điều phối đồng đội...

Theo đó, mỗi đội viết một bài bình luận, trả lời cho hai câu hỏi: Tại sao bạn tham gia The Debate Challenge 2022 (giới hạn 200 từ); trình bày quan điểm về câu nói của Margaret Heffernan: "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate..." (giới hạn 400 từ).

Gửi bài viết dự thi tại đây. Nếu chọn hình thức video, các đội đăng ký qua website.

Với những đội đã đăng ký Early Birds nhưng chưa hoàn thành hồ sơ, nếu lựa chọn hình thức trả lời câu hỏi có thể gửi phần trả lời đến địa chỉ debate@vnexpress.net, phần tiêu đề: Tên đội - Bài dự thi TDC 2022.

Còn với hình thức video, học sinh lập nhóm 3-5 thành viên, quay bài giới thiệu nhóm và lý do tham gia cuộc thi; bình luận chủ đề mà ban tổ chức đưa ra: "Ultimately, economic growth, development is more important than environment preservation, protection". Video hợp lệ có độ dài 5-8 phút.

Ban tổ chức bổ sung hình thức đăng ký, giúp thí sinh tăng cơ hội dự thi. Ảnh: Little Australia

Bài dự thi được đánh giá qua việc gửi đúng thời hạn, tinh thần, thái độ tham gia và sự hiểu biết của nhóm về tranh biện học thuật. Thang điểm từ một đến 7 đưa ra dựa trên bốn tiêu chí: phong cách, phương pháp, nội dung, tinh thần đồng đội.

Cụ thể, ban giám khảo sẽ đánh giá khả năng trình bày và phong thái của thí sinh trong video; kết cấu bài nói và quản lý thời gian. Nội dung bài thi cần sử dụng lập luận liên quan đến chủ đề, giải thích logic, tránh ngụy biện. Khi đưa ra ví dụ, dẫn chứng cũng phải liên quan đến chủ đề, thông tin chính xác, trung thực, sử dụng đúng mục đích chứng minh.

Tinh thần đồng đội là một trong những kỹ năng quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công của cả đội. Giám khảo sẽ đánh giá sự phối hợp giữa các thành viên qua các hạng mục như chuyển người nói tự nhiên, suôn sẻ; sự hỗ trợ, tương tác với nhau khi trình bày, thể hiện tinh thần tôn trọng đồng đội.

16 đội của bảng Tiếng Việt và 16 đội của bảng Tiếng Anh có điểm số video cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại (11/7-7/8). Các vòng thi của Vòng đấu loại sẽ diễn ra nối tiếp tại ba địa điểm tổ chức (Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng). Ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Việt và ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Anh sẽ tham gia vòng Chung kết (22/8) tại Hà Nội hoặc TP HCM.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Minh Tú