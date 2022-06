Chuyên gia tư vấn kinh nghiệm thi đấu tranh biện quốc tế

Khi đấu theo luật WSDC, học sinh cần lưu ý thời gian, cách cấu trúc bài nói, phối hợp các thành viên trong đội, theo chuyên gia Richard Nguyễn.

"The Debate Challenge" mùa hai là cuộc thi tranh biện học thuật dành cho học sinh THPT toàn quốc. Áp dụng luật WSDC, ban giám khảo sẽ chấm điểm phần thi dựa trên nhiều yếu tố, từ thời gian đến phong cách.

Để giúp thí sinh có thêm thông tin về cuộc thi, ban tổ chức gồm VnExpress và Swinburne Việt Nam tổ chức buổi tư vấn trực tuyến vào 8h ngày 13/6. Tham gia chương trình, thầy Richard Nguyễn, Quyền Giám đốc Swinburne Việt Nam cơ sở TP HCM sẽ cập nhật những kiến thức cơ bản về tranh biện, giải đáp thắc mắc từ các thí sinh. Thầy Richard Nguyễn đồng thời là Ban Chuyên môn của cuộc thi năm nay.

Thời hạn đăng ký buổi tư vấn là 12h ngày 12/6, điền phiếu tham dự và đặt câu hỏi cho ban chuyên môn tại đây

Thành viên tham gia buổi tư vấn có thể lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm thi đấu thực tế của các bạn sinh viên Swinburne Việt Nam. Từ những câu chuyện này, thí sinh có thể tự rút ra bài học cho bản thân, những bí quyết để giành ưu thế, thu thập kiến thức, tăng tự tin trước mỗi trận đấu.

Khác biệt với buổi tư vấn đầu tiên, chương trình diễn ra đồng thời theo hai hình thức: trực tiếp tại trường Swinburne Việt Nam (địa chỉ A35 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) và qua Zoom cho những bạn ở xa. Nhờ vậy, học sinh còn có cơ hội thực hành tranh biện nhằm tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải năm nay. Buổi tập luyện còn giúp những bạn mới tiếp xúc bộ môn này hình dung bối cảnh của một trận tranh biện, thêm tự tin khi chính thức thi đấu.

Hiện cuộc thi "The Debate Challenge 2022" mở cổng đăng ký, kéo dài đến hết 15/6. Chương trình mùa hai tiếp tục tạo không gian rèn luyện kỹ năng tranh biện cho học sinh toàn quốc, độ tuổi 16-19 tuổi.

Để dự thi, học sinh lập nhóm 3-5 thành viên, quay video giới thiệu nhóm và lý do tham gia cuộc thi; bình luận chủ đề mà ban tổ chức đưa ra: "Ultimately, economic growth, development is more important than environment preservation, protection". Video hợp lệ có độ dài 5-8 phút, gửi bài thi video tại đây.

Ngoài quay video, ban tổ chức vừa bổ sung hình thức dự thi mới là viết bài. Cụ thể, mỗi đội viết một bài bình luận, trả lời cho hai câu hỏi: Tại sao bạn tham gia The Debate Challenge 2022 (giới hạn 200 từ); trình bày quan điểm về câu nói của Margaret Heffernan: "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate..." (giới hạn 400 từ). Gửi bài viết dự thi tại đây.

Cuộc thi tranh biện vừa bổ sung hình thức dự thi mới, tăng cơ hội tiếp cận cho học sinh. Ảnh: Little Australia

16 đội của bảng Tiếng Việt và 16 đội của bảng Tiếng Anh có điểm số video cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại (11/7-7/8). Các vòng thi của Vòng đấu loại sẽ diễn ra nối tiếp tại ba địa điểm tổ chức (Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng). Ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Việt và ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Anh sẽ tham gia vòng Chung kết (22/8) tại Hà Nội hoặc TP HCM.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Minh Tú