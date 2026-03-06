Cuộc tháo chạy khỏi Vùng Vịnh giữa xung đột

Tên lửa và máy bay không người lái của Iran bất ngờ lao xuống Vùng Vịnh không báo trước, khiến nhiều cư dân và du khách hoảng loạn tìm đường rời đi.

Khi những quả tên lửa đầu tiên bị đánh chặn trên bầu trời Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhiều người chỉ tò mò ngước nhìn. Họ tưởng đó là màn pháo hoa giữa ban ngày.

Không còi báo động, không thông báo khẩn. Chỉ khi mảnh vỡ rơi xuống đất và UAV lao trúng mục tiêu, mọi người mới nhận ra tình hình nghiêm trọng. Không khí nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn.

Người dân đổ xô tới siêu thị tích trữ nhu yếu phẩm, lục tìm thông tin trong các nhóm chat để biết chuyện gì đang xảy ra. Với nhiều người khác, ưu tiên hàng đầu là tìm cách rời khỏi khu vực, trong khi không phận bị đóng lại như một cánh cửa thoát hiểm khóa chặt.

Khói đen do cuộc không kích của Iran bốc lên ở Doha, Qatar, ngày 1/3. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cũng mắc kẹt tại UAE khi giao tranh bùng nổ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/3, ông cho biết đã rời đi bằng chuyến bay quân sự do mình tự chi trả nhưng phải để gia đình ở lại. Theo báo chí Italy, người thân của ông sau đó đã về nước trên một chuyến bay thuê bao.

Các hãng hàng không lớn trong khu vực như Qatar Airways, Etihad và Emirates đồng loạt đình chỉ các chuyến bay thường lệ. Qatar dừng bay vô thời hạn, trong khi hai hãng của UAE chỉ vận hành một số chuyến bay hạn chế.

Ngày 4/3, Emirates gia hạn lệnh đình chỉ thêm ba ngày, đến nửa đêm 7/3. Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chỉ 83 chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay Dubai hôm 3/3, so với khoảng 1.200 chuyến mỗi ngày trước đó một tuần.

Sáng 28/2, Simon Stephens-Manassiev vừa rời Doha để bay tới Milan thì các đòn không kích của Mỹ và Israel buộc máy bay phải quay đầu, hạ cánh trở lại Qatar. Thay vì tới Italy trượt tuyết cùng vợ, ông bị mắc kẹt một mình giữa vùng xung đột.

"Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra", ông nói.

Trong lúc chờ đợi giữa nỗi lo thực phẩm dần cạn, Stephens-Manassiev tính thuê taxi đi xuyên sa mạc Arab Saudi để đến Riyadh. Tuy nhiên, ông lo ngại hành trình kéo dài 7 giờ này đầy rủi ro nếu giao tranh lan rộng và không phận các nước láng giềng tiếp tục bị đóng cửa.

"Thật nan giải. Tôi không biết nên làm sao. Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc trong vài ngày", ông nói.

Nhu cầu rời khu vực tăng vọt. LunaJets, công ty môi giới máy bay riêng, cho biết điện thoại của họ liên tục đổ chuông khi các tập đoàn và giới siêu giàu tìm cách rời đi.

Thông thường công ty nhận chưa đến 20 yêu cầu đặt chuyến bay mỗi dịp cuối tuần. Nhưng tuần trước, con số này tăng lên hàng trăm mỗi ngày. Khi không phận UAE đóng cửa, LunaJets phải kết nối khách hàng với các chuyến bay khởi hành từ Oman và Arab Saudi.

"Khách hàng của chúng tôi đang hoảng loạn", Caroline Cresp, giám đốc điều hành LunaJets tại Dubai, cho biết.

Hành khách bị mắc kẹt do sân bay quốc tế Dubai đóng cửa đang chờ được hỗ trợ tại UAE ngày 1/3. Ảnh: AP

Elevate Aviation, công ty tổ chức các chuyến bay khẩn cấp có trụ sở tại Miami, đang triển khai chiến dịch kéo dài ba ngày nhằm đưa khoảng 1.000 người rời Trung Đông trong vòng 72 giờ theo hợp đồng với một khách hàng doanh nghiệp.

Nhân viên của công ty đã tập trung tại một điểm chờ gần sân bay Muscat ở Oman để đón khách lên các chuyến bay rời khu vực. Nhóm đầu tiên đã khởi hành hôm 3/3.

Chi phí cho những chuyến bay này tăng vọt. Các chuyến bay khẩn cấp thường đắt gấp hai đến ba lần so với thuê máy bay thông thường do phí bảo hiểm cao và phụ cấp rủi ro cho phi hành đoàn.

Quy mô các đòn đáp trả của Iran khiến nhiều cư dân và du khách tại Vùng Vịnh bất ngờ. Khi các chuyến bay thương mại bị đình chỉ và hỗ trợ từ đại sứ quán còn hạn chế, nhiều người nước ngoài buộc phải tự tìm lối thoát.

Một số chạy sang Oman, quốc gia láng giềng vẫn mở không phận, để bắt chuyến bay rời khu vực. Một nữ doanh nhân cho biết bà phải trả hơn 1.000 USD tiền taxi từ Doha tới Riyadh, nơi sân bay đông nghẹt bất thường.

Một gia đình Anh đã chạy tới khu nghỉ dưỡng miền núi ở Hatta, gần biên giới Oman, sau khi UAV của Iran tấn công khách sạn gần nơi họ đang ở trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah của Dubai. Một gia đình mang hộ chiếu Ấn Độ cũng tới đây khi không thể qua biên giới vì hạn chế thị thực.

UAE cho biết nước này đã bị nhắm mục tiêu bằng khoảng 1.000 UAV và tên lửa trong 4 ngày đầu xung đột, dù phần lớn đã bị đánh chặn. Tuy vậy, Dubai không có mạng lưới hầm trú ẩn hay hệ thống cảnh báo nhiều cấp độ, khiến người dân phần nào phải tự xoay xở.

Cột khói bốc lên từ đợt tập kích của Iran ở phía xa, khi sân bay quốc tế Dubai đang đóng cửa ngày 1/3. Ảnh: AP

Sau nhiều đêm mắc kẹt tại Dubai, Karen Wolcott, 32 tuổi, đến từ Los Angeles, quyết định thuê xe đi Muscat khi biết các chuyến bay vẫn khởi hành từ đây. Cô trả 420 USD cho chuyến đi kéo dài 7 giờ, nhưng một người bạn của cô sau đó bị hét giá tới 2.000 USD cho cùng hành trình.

Khoảng 51 chuyến bay tư nhân đã rời các quốc gia Vùng Vịnh và Jordan vào cuối tuần qua. Một chuyến bay thuê riêng từ Trung Đông tới Istanbul vốn có giá khoảng 75.000 USD nay được báo giá lên tới hàng trăm nghìn USD.

Ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Taleen Khanoyan, hiện sống ở Dubai, cho rằng tốt nhất là chờ đợi và tin tưởng vào hệ thống phòng không hiện đại của UAE. Tuy nhiên, cô nói sẽ rời đi cùng chồng và hai con nhỏ nếu tình hình xấu hơn.

"Mọi thứ thay đổi từng phút", cô nói. "Tôi chỉ muốn rời khỏi đây trước khi bị mắc kẹt".

Thanh Tâm (Theo WSJ, NY Times, AFP)