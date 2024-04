Cuộc sống vợ chồng son của Minh Tú

Người mẫu Minh Tú nói học cách nấu nướng, chăm sóc chồng, thay đổi tính cách khi bước vào hôn nhân.

Sau đám cưới hôm 13/4, Minh Tú chưa quay lại với công việc, thay vào đó dành thời gian vun vén tổ ấm với chồng người Đức. Họ hiện sống riêng tại một căn hộ ở TP HCM. Cuối tuần, cả hai thường về thăm mẹ của Minh Tú ở cách đó không xa.

Minh Tú cho biết gần một tháng qua, chồng cô - doanh nhân Christopher - hạn chế công tác nước ngoài. "Thời gian này chúng tôi được gần nhau nhiều hơn, cùng làm các công việc ý nghĩa", Minh Tú nói.

Vợ chồng Minh Tú trích một phần tiền mừng cưới, mua quà tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Thạnh, TP HCM, ngày 21/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô tự nhận trước đây rất thích ra đường đi chơi, còn bây giờ làm xong chỉ muốn về nhà, dành thời gian nói chuyện cùng ông xã rồi đi ngủ sớm. Thời gian rảnh, Minh Tú vào bếp học nấu các món Tây. Christopher sống ở Việt Nam đã nhiều năm, thích ứng nhanh, do đó họ thường đổi thực đơn để cân đối. Theo Minh Tú, chồng không đặt nặng chuyện cô phải vào bếp. Tuy nhiên, người đẹp muốn thể hiện đúng vai trò người phụ nữ truyền thống, nên sẵn sàng thay đổi, học hỏi.

Minh Tú và chồng thường thưởng thức bữa tối cùng nhau sau kết hôn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Tú học cách quan tâm bạn đời từ việc nhỏ nhặt, đơn giản. Có lần chồng đi công tác, người mẫu chủ động xếp đồ áo cho anh - điều trước đó ít khi làm - khiến Chris ngạc nhiên. Khi chồng thắc mắc, Minh Tú giải thích "vì em muốn làm, chăm sóc cho anh".

Chris diện áo dài đồng điệu với vợ trong bộ ảnh tung ngày 28/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô khen Chris tâm lý, luôn biết suy nghĩ cho người khác. Từ lúc yêu nhau đến khi về chung nhà, anh giữ thói quen nhắc cô uống nhiều nước lọc mỗi ngày. "Lúc anh ở nhà, đầu giường của tôi luôn có một ly nước lọc, cho dù vợ chồng có cãi vã hay giận nhau. Hành động không quá lớn lao nhưng giúp tôi hiểu thêm giá trị của tình yêu - mọi thứ nên bắt đầu từ sự quan tâm nhỏ bé", Minh Tú nói.

Cả hai đặt sự tôn trọng lên đầu để giữ gìn hôn nhân. Họ ít khi can thiệp sâu vào công việc của nhau. Về chuyện tài chính, vợ chồng cô giữ quan điểm "tiền ai nấy xài". Minh Tú cho biết cô và Chris có một tài khoản chung, mỗi tháng sẽ bỏ tiền vào đó tùy theo thu nhập mỗi người. Cả hai có quyền sử dụng thẻ chung để chi tiêu cho các vấn đề gia đình.

Hiện vợ chồng Minh Tú không áp lực chuyện sinh con, để mọi thứ thuận theo tự nhiên và duyên số. Trước đây, cô từng lo lắng vì sức khỏe không tốt, nhất là sau khi phát hiện bị lạc nội mạc tử cung. "Chris luôn bên cạnh động viên, giúp tôi gỡ bỏ tâm lý tiêu cực. Nếu khó mang thai, chúng tôi sẽ nhận con nuôi", Minh Tú nói.

Minh Tú: "Chồng khuyên tôi đừng áp lực chuyện sinh con" Minh Tú: "Chồng khuyên tôi đừng áp lực chuyện sinh con sau kết hôn". Video: Tân Cao - Công Khang

Sắp tới, vợ chồng Minh Tú về Đức thăm gia đình Chris khoảng nửa tháng. Hôm đám cưới, bố mẹ chồng dự định đến Việt Nam chơi nhưng do sức khỏe không tốt nên phải hủy kế hoạch.

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021 trước khi về chung một nhà.

Khoảnh khắc Minh Tú vào lễ đường và khóc khi nói về gia đình Khoảnh khắc Minh Tú vào lễ đường và khóc khi nói về gia đình. Video: Đình Yên

Tân Cao