Macaulay Culkin: Tình yêu hóa giải sai lầm

MỹSao "Home Alone" Macaulay Culkin từ mặt cha mẹ thuở thiếu niên, ly dị lần đầu năm 18 tuổi và nhiều năm nghiện ngập trước khi yêu Brenda Song.

Gần 32 năm trước, thế giới say mê Macaulay Culkin khi diễn viên đóng cậu bé Kevin hóm hỉnh, duyên dáng trong Home Alone. Theo Reel Chicago, bộ phim giữ kỷ lục doanh thu phim hài người đóng trong suốt 27 năm và trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh được yêu thích nhất mỗi dịp Giáng sinh. Thành công của Home Alone cũng giúp Culkin trở thành sao nhí đầu tiên có mức cát-xê triệu USD với phim My Girl (1991). Anh liên tiếp có nhiều dự án ăn khách tại Hollywood như The Good Son (1993), The Nutcracker (1993), Getting Evan with Dad (1994)...

Trailer phim "Home Alone" Trailer phim "Home Alone" (1990). Video: 20th Century Fox

Tuy nhiên, tiền tài và danh vọng khiến Culkin đắm chìm trong các cuộc chơi trác táng. Nam diễn viên nghiện ma túy và vướng nhiều scandal tình ái ngay ở độ tuổi thiếu niên. Culkin đánh mất gia đình sau khi nhờ tòa án cấm cha mẹ động tới tài sản mình kiếm được qua việc đóng phim. Sự nghiệp tại Hollywood của anh cũng dần trượt dốc. Khán giả chỉ còn được nghe tên Macaulay Culkin qua những bài báo xoay ngoại hình gầy gò, thiếu sức sống, trái ngược thời đóng Home Alone.

Sau những tháng ngày đen tối, Macaulay Culkin thay đổi và tìm cách sửa sai lầm quá khứ. Hôm 26/1, nguồn tin thân cận xác nhận với E! News nam diễn viên mới cầu hôn Brenda Song sau gần 5 năm hẹn hò và có một con chung. Cặp sao quen trên một phim trường ở Thái Lan và nhanh chóng phải lòng nhau vì có nhiều điểm chung.

Macaulay Culkin trông gầy gò khi đi dạo phố năm 2012. Lúc này, diễn viên vướng nhiều tin đồn nghiện ma túy nặng, chỉ còn vài tháng để sống. Ảnh: INFphoto

Giống Culkin, Song sớm nổi tiếng từ thuở thiếu niên với những series hài trên kênh Disney. Tuy nhiên, nữ diễn viên hiếm gặp bê bối đời tư và xây dựng được sự nghiệp vững chắc tại Hollywood. Nhờ tình yêu của Song, cuộc đời Culkin như sang trang mới. Anh bắt đầu cai nghiện và nâng cao sức khỏe. Diễn viên nói với tờ Esquire: "Với tôi, các chất gây nghiện từng là những người bạn cũ. Tuy nhiên, chúng ta cũng đến lúc phải trưởng thành và mất đi một vài người bạn như vậy".

Culkin hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ sắp cưới ở Los Angeles, Mỹ. Cặp sao đón con trai đầu lòng Dakota hồi tháng 4/2021. Culkin đặt tên con theo tên chị gái qua đời năm 2008. Hai diễn viên cho biết muốn tránh xa những ồn ào đời tư như thời trẻ. Họ nuôi ba con mèo, một chú chó giống Shiba, một con vẹt và một đàn cá.

Macaulay Culkin (trái) và Brenda Song hẹn hò từ năm 2007. Ảnh: Macaulay Culkin Instagram

Trên tạp chí Esquire hồi tháng 4/2021, Brenda Song cho biết rất cảm động khi người tình đồng hành và giúp đỡ chăm sóc mẹ bị ung thư suốt nhiều năm. Nam diễn viên tự học các món chay để nấu cho mẹ cô vì bà không ăn thịt. Trong khi đó, Culkin thừa nhận từng không dám kỳ vọng mối tình lâu dài khi mới hẹn hò: "Tôi từng luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho một biến cố nào đó khiến cả hai chia tay. Sau một thời gian, tôi nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn chuyện xấu".

Gần đây, Macaulay Culkin gây chú ý với nhiều dự án giải trí, nghệ thuật. Năm ngoái, anh tạo ấn tượng với vai Mickey trong series kinh dị American Horror Stories, Red Tide, nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Hồi tháng 11/2021, diễn viên catwalk trong show thời trang của Gucci trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Trên trang cá nhân, Culkin thường chia sẻ những bức ảnh gây cười về bản thân. Bài viết thông báo bước sang tuổi 40 của Culkin hồi tháng 8/2020 trên Twitter thu hút hàng triệu lượt thích, vào danh sách 10 dòng trạng thái nổi tiếng nhất mọi thời trên mạng xã hội này.

Người hâm mộ Culkin không còn phải lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của diễn viên như vài năm trước. Ngôi sao Home Alone đã chứng minh bản thân có thể vực dậy sau những sai lầm thời trai trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều fan vẫn dõi theo và ủng hộ những dự án nghệ thuật tiếp theo của anh. Tuy nhiên, Culkin và Song cho biết muốn dành thêm nhiều thời gian cho con trai trước khi tính chuyện sự nghiệp.

Phương Mai