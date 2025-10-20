Bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành 'dần ổn định tinh thần'

Nghệ AnSau hai ngày nhập viện vì bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh hành hung, bé gái 10 tuổi dần ổn định tinh thần, có thể trò chuyện, không còn hoảng sợ.

Trưa 19/10, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng đa chấn thương khắp cơ thể. Các bác sĩ Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh cho biết đầu bé có ba vết thương hở, trong đó vết sâu nhất ở vùng chẩm phải khâu 7 mũi. Ngoài ra, nhiều vết bầm tím mới xuất hiện kéo dài từ lưng xuống chân, xen lẫn các vết sẹo cũ đã mờ. Theo chẩn đoán, xương sườn của bé cũng có dấu hiệu tổn thương.

"May mắn cháu không bị tổn thương sọ não, nhưng cần theo dõi tâm lý lâu dài. Hiện bé đã ăn được phở, hoa quả", một bác sĩ thông tin.

Bệnh viện đã bố trí phòng riêng và hỗ trợ suất ăn miễn phí để cụ bà (mẹ của cha dượng bé) tiện chăm sóc, giúp bệnh nhi ổn định tâm lý trong lúc mẹ ruột vắng nhà. Dự kiến, bé có thể xuất viện sau khoảng một tuần điều trị nếu sức khỏe tiến triển tốt. Bác sĩ khuyến cáo người thân cho em nghỉ ngơi hợp lý, tránh vận động mạnh và tái khám định kỳ để đảm bảo các vết thương liền lặn hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, bạo hành trẻ em gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc và kéo dài, thường vượt xa những chấn thương thể chất có thể nhìn thấy. Các bác sĩ cho biết những đứa trẻ bị lạm dụng có nguy cơ cao phát triển rối loạn lo âu, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Trải nghiệm tiêu cực này có thể làm thay đổi cấu trúc và hoạt động của não bộ đang phát triển, ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh cảm xúc và hình thành các mối quan hệ lành mạnh. Hậu quả có thể tồn tại đến tuổi trưởng thành, biểu hiện qua các hành vi tự hủy hoại, lạm dụng chất kích thích và gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định trong cuộc sống.

Y tá đang rửa vết thương trên đầu cho bé gái, trưa 20/10. Ảnh: Đức Hùng

Bé gái hiện học lớp 5, là con riêng của chị Bàn Thị Bình, 29 tuổi, trú tỉnh Sơn La. Năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, chuyển về sinh sống với Nam ở xã Cổ Đạm, có thêm hai người con chung.

Tối 18/10, Nam chở bé gái nhà mẹ đẻ của anh ta ở thôn Thanh Vân Bắc, xã Cổ Đạm. Trong bữa ăn, Nam có uống bia. Khoảng 22h, Nam đưa bé về nhà trọ ở thôn Phú Hòa, sau đó dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh nhiều nhát khiến bé bị thương nặng vùng đầu. Gây án xong, anh ta tự băng bó cho nạn nhân rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nam khóa cửa đi làm. Bé gái mở cửa sổ kêu cứu, được người thân phát hiện, trình báo công an, đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Nam bỏ trốn, ẩn trên mái nhà mẹ đẻ và bị bắt lúc 22h cùng ngày.

Vết thương trên người bé gái lúc được người thân phát hiện. Ảnh: Hùng Lê

Sáng 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Nam khai bực tức vì bé gái 10 tuổi trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên dùng gậy gỗ, búa đinh đánh gây thương tích.

Chính quyền địa phương cho biết, Nam từng bạo hành bé gái và đã bị nhắc nhở vào năm ngoái.

Đức Hùng