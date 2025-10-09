Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên

Các gian hàng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 23, tại Hội trường Thanh niên Trung ương ở Bình Nhưỡng ngày 12/5.

Theo báo Triều Tiên Rodong Sinmun, hội chợ trưng bày các sản phẩm đồ điện tử, vật liệu xây dựng, thuốc men, hàng công nghiệp nhẹ, thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày do hơn 110 doanh nghiệp và công ty của Triều Tiên, Nga, Trung Quốc, Myanmar, Mông Cổ, Bangladesh và Thái Lan sản xuất.