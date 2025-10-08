Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư 'sẽ tạo thành quả mới cho quan hệ hai nước'

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Triều Tiên mang nhiều ý nghĩa, sẽ tạo ra thành quả mới cho quan hệ hai nước, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un.

"Chuyến thăm lần này nhiều ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong cuộc phỏng vấn được Bộ Ngoại giao công bố hôm nay.

Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp tổ của Quốc hội ngày 15/2. Ảnh: Phạm Thắng

Sự kiện cũng là dịp rất quan trọng để lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Với chuyến thăm này, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ủng hộ nhất quán với những xu hướng, nỗ lực và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới.

Về quan hệ Việt Nam - Triều Tiên, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá quan hệ tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc và đạt được một số thành quả đáng khích lệ, nổi bật, dù có những khó khăn khách quan do tình hình quốc tế, khu vực.

Hai bên duy trì hoạt động giao lưu trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với điểm nhấn đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 3/2019.

Trong thời gian qua, lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước vẫn duy trì tiếp xúc, trao đổi với những hình thức linh hoạt. Hai bên đã ký kết một số hiệp định hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực và duy trì những cơ chế đối thoại, hợp tác.

"Với những kết quả hợp tác tốt đẹp như trên và thiện chí, nỗ lực của cả hai bên, chúng tôi tin tưởng chuyến thăm lịch sử này sẽ tạo ra thành quả mới cho quan hệ giữa hai nước", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhận định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: BNG

Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 31/1/1950, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Năm nay đánh dấu 75 năm kỷ niệm Việt Nam - Triều Tiên thiết lập quan hệ.

Triều Tiên từng đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960-1970. Việt Nam đã cử nhiều đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa Xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Năm 2019, ông Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Hồi tháng 9, trong dịp kỷ niệm quốc khánh Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng chung tới ông Kim Jong-un, bày tỏ mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục phát triển quan hệ thực chất, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngọc Ánh