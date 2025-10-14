Cuộc sống Katy Perry sau hủy hôn Orlando Bloom

Katy Perry giữ mối quan hệ tốt với bạn trai cũ - tài tử Orlando Bloom - để cùng nuôi con, đồng thời vướng tin hẹn hò cựu Thủ tướng Canada.

Từ cuối tuần qua, Katy Perry trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế sau khi lộ ảnh thân mật với cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau. Trong các bức ảnh do Daily Mail công bố, cặp sao đứng ôm nhau trên du thuyền hạng sang của ca sĩ ngoài khơi Santa Barbara, California.

Đại diện của hai phía từ chối bình luận về thông tin trên. Dù vậy, nhiều trang tin cho rằng đây là bằng chứng cho thấy họ đang trong mối quan hệ.

Paparazzi chụp ảnh thân mật của Katy Perry và ông Justin Trudeau cuối tháng 9. Ảnh: SWNS

Katy Perry vướng tin hẹn hò sau khi chia tay tài tử Orlando Bloom hồi tháng 6. Cuối tháng 7, giọng ca 41 tuổi và cựu chính khách 54 tuổi bắt đầu gây chú ý khi paparazzi phát hiện họ gặp nhau tại Canada. Hôm 28/7, hai người dắt chó đi dạo, sau đó ăn tối tại nhà hàng Le Violon, Montreal. Hai ngày sau đó, ông Trudeau đi xem concert Lifetimes của Perry tại nước này.

Tháng 8, nguồn tin của People cho biết cặp sao "cảm nắng ngay lập tức" sau những cuộc hẹn. Cả hai được cho hứng thú với nhau nhưng cần thời gian để xem chuyện tình này đi đến đâu. "Hiện Katy Perry đi lưu diễn vòng quanh thế giới, trong khi Justin Trudeau định hình cuộc sống sau khi không còn làm thủ tướng. Giữa hai người có một sức hút, họ tìm thấy nhiều điểm chung với nhau", người này nói thêm. Ông Trudeau từ chức hồi tháng 1 sau 10 năm giữ nhiệm kỳ.

Katy Perry ăn tối cùng cựu Thủ tướng Canada Katy Perry ăn tối cùng cựu Thủ tướng Canada. Video: TMZ

Nguồn tin cũng cho rằng mối quan hệ của cả hai có thể tiến triển chậm do họ đang chia sẻ trách nhiệm nuôi con với người cũ. Tháng 8/2023, ông Justin Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire Trudeau sau 18 năm chung sống. Hai người có ba con gồm Xavier, 18 tuổi, Ella, 16 tuổi và Hadrien, 11 tuổi. Còn Katy Perry đang nuôi con gái Daisy, năm tuổi, cùng bạn trai cũ. Vấn đề yêu xa cũng được cho là trở ngại của họ.

Khép lại mối tình gần 10 năm bên Orlando Bloom, cuộc sống của Katy Perry chủ yếu xoay quanh công việc và con cái. Trên Instagram, cô thường xuyên cập nhật ảnh, video từ các tour diễn, hậu trường sân khấu. Chuyến lưu diễn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12, hiện dừng ở London cho hai đêm diễn 13 và 14/10. Ca sĩ hay dành thời gian đi chơi tại những thành phố nơi tổ chức concert. Đôi khi cô cũng dắt bé Daisy theo cùng, chẳng hạn như chặng Australia và New York.

Katy Perry chụp hình cùng con quokka - loài "động vật hạnh phúc nhất thế giới" tại Australia hồi tháng 6. Ảnh: Instagram Katy Perry

Theo thông báo từ đại diện của Katy Perry và hôn phu cũ, cả hai xác định ưu tiên con cái hàng đầu, nuôi dạy con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. Thi thoảng họ gặp nhau, đi du lịch cùng con. Hồi tháng 7, Orlando Bloom đăng ảnh đi biển cùng Perry, bé Daisy và Flynn - 14 tuổi, con riêng của anh và vợ cũ, "cựu thiên thần nội y" Miranda Kerr. Tháng 8, họ cùng đón sinh nhật năm tuổi của con, mời Miranda đến dự.

Trên show Today tháng 9, tài tử cho biết hai người hiện "không có gì ngoài sự quý mến nhau". Trên Instagram cùng tháng, Katy Perry đăng trailer phim mới của Bloom - The Cut, bày tỏ tự hào về anh.

Katy Perry và Orlando Bloom cùng hai con Daisy và Flynn trong chuyến nghỉ mát tháng 7. Ảnh: Instagram Orlando Bloom

Ngoài âm nhạc, người đẹp góp mặt trong nhiều dự án thời trang, là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa My Devotion của Dolce&Gabbana. Cô cũng là khách mời trong buổi trình diễn của Balenciaga tại Paris hồi tháng 7. Katy Perry nhận nhiều lời khen nhan sắc, vóc dáng săn chắc mỗi khi chia sẻ hình lên trang cá nhân.

Bên cạnh công việc, ca sĩ tiếp tục điều hành quỹ Firework Foundation cùng chị gái, Angela Lerche. Cả hai thành lập dự án năm 2018 với mục đích ủng hộ trẻ em có điều kiện khó khăn được tiếp cận nghệ thuật. Tháng 8, cô tham gia buổi cắm trại thứ 10 cùng các em tại California. Trước đó, nghệ sĩ mở bán áo thun do các thành viên Camp Firework thiết kế để gây quỹ cho sự kiện, thông báo trích một USD từ mỗi vé concert tại Mỹ để ủng hộ chương trình.

Katy Perry trong buổi cắm trại Firework Foundation Ca sĩ tham gia buổi cắm trại hồi tháng 8 cùng các em nhỏ. Video: Instagram Katy Perry

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Trước Orlando Bloom, cô trải qua nhiều mối tình với các ca sĩ, diễn viên. Cô từng có cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012, không có con chung.

Phương Thảo