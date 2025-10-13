Những mối tình của Katy Perry

Perry và nhạc sĩ John Mayer nhiều lần hợp tan từ năm 2012 đến 2015. Cả hai được cho là yêu nhau say đắm và khiến người kia vương vấn, day dứt sau khi chia tay.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với tờ New York Times, Mayer thừa nhận bài hát Still Feel Like Your Man của anh là về Perry. "Tôi còn nghĩ đến ai khác nữa chứ? Và nhân tiện, đó là minh chứng cho việc tôi đã không hẹn hò với nhiều người trong năm, sáu năm qua", anh nói. Ảnh: Instagram John Mayer