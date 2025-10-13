Những mối tình của Katy Perry

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau thân mật trên du thuyền của ca sĩ cuối tháng 9, làm dấy lên thông tin hẹn hò. Họ cũng được nhìn thấy cùng đi ăn tối, đi dạo ở Canada. Hiện cả hai chưa xác nhận mối quan hệ. Ảnh: DailyMail, Pinterest
Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau thân mật trên du thuyền của ca sĩ cuối tháng 9, làm dấy lên thông tin hẹn hò. Họ cũng được nhìn thấy cùng đi ăn tối, đi dạo ở Canada. Hiện cả hai chưa xác nhận mối quan hệ. Ảnh: DailyMail, Pinterest
Trước khi tìm hiểu ông Trudeau, ca sĩ trải qua nhiều mối quan hệ với các nghệ sĩ, trong đó có diễn viên Johnny Lewis. Lewis được biết đến qua các vai diễn trong The OC và Sons of Anarchy. Anh hẹn hò Perry khoảng 18 tháng, năm 2006-2008. Thời điểm đó, sự nghiệp của Perry chưa khởi sắc, mối quan hệ của họ ít được biết đến. Lewis qua đời tại Los Angeles năm 2012 sau một tai nạn. Ảnh: FilmMagic
Perry yêu Travie McCoy - ca sĩ chính của ban nhạc nổi tiếng Gym Class Heroes, từ năm 2008 đến 2009. Theo Elle, cô chia tay anh qua email. Năm 2012, McCoy cho biết việc sử dụng ma túy có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến kết thúc. Ảnh: FilmMagic
Sau McCoy, Perry có mối tình chóng vánh với nghệ sĩ âm nhạc Josh Groban. Họ chia tay nhưng vẫn là bạn bè. Trong chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen, Groban nói về bạn gái cũ: "Chúng tôi đã hẹn hò, rất kín tiếng. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng làm bạn với nhau sẽ tốt hơn và giờ vẫn là bạn. Cô ấy là người tuyệt vời". Ảnh: Pinterest
Perry gặp diễn viên hài Russell Brand tại lễ trao giải VMAs 2009 và trúng "tiếng sét ái tình". Tháng 10/2010, họ kết hôn bí mật tại một resort ở Ấn Độ. Cả hai xăm hình đôi dòng chữ "go with the flow" trên cánh tay. Cuối năm 2011, họ ly hôn. Năm 2013, Perry nói với Vogue cả hai không chịu nổi nhau khi người nào cũng muốn làm chủ mối quan hệ, thích kiểm soát đối phương. Ảnh: FilmMagic
Perry và nhạc sĩ John Mayer nhiều lần hợp tan từ năm 2012 đến 2015. Cả hai được cho là yêu nhau say đắm và khiến người kia vương vấn, day dứt sau khi chia tay.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với tờ New York Times, Mayer thừa nhận bài hát Still Feel Like Your Man của anh là về Perry. "Tôi còn nghĩ đến ai khác nữa chứ? Và nhân tiện, đó là minh chứng cho việc tôi đã không hẹn hò với nhiều người trong năm, sáu năm qua", anh nói. Ảnh: Instagram John Mayer
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với tờ New York Times, Mayer thừa nhận bài hát Still Feel Like Your Man của anh là về Perry. "Tôi còn nghĩ đến ai khác nữa chứ? Và nhân tiện, đó là minh chứng cho việc tôi đã không hẹn hò với nhiều người trong năm, sáu năm qua", anh nói. Ảnh: Instagram John Mayer
Tháng 4/2014, trong lúc chia tay Mayer, Perry đã hẹn hò DJ Mỹ Diplo vài tuần. Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn, Perry thừa nhận Diplo khiến cô ấn tượng chỉ sau John Mayer và Orlando Bloom. Sau lời chia sẻ của người đẹp, Diplo lên trang cá nhân phản hồi, cho biết anh chẳng nhớ gì khoảng thời gian yêu Katy Perry. Ảnh: SplashNews
Năm 2016, Perry và tài tử Orlando Bloom công khai là bạn thân tại Quả Cầu Vàng. Vài tháng sau, họ hẹn hò và chia tay một thời gian ngắn năm 2017, quay lại năm 2018. Cả hai dự tính làm lễ cưới tháng 6/2020 nhưng phải hoãn vì Covid-19. Tháng 8/2020, con gái đầu lòng - Daisy Dove Bloom - chào đời. Đầu tháng 7 năm nay, họ xác nhận hủy hôn nhưng vẫn tôn trọng nhau, cùng ưu tiên nuôi dạy con gái bằng tình yêu thương và sự ổn định. Ảnh: FilmMagic
Sao Mai