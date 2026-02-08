Cuộc sống đời thường của gia đình Đỗ Mỹ Linh

Ngày 4/2, Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh đón sinh nhật của chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Họ diện pyjama họa tiết hoạt hình, chụp các bức ảnh kỷ niệm.
Người đẹp gọi chồng là "bạn đồng hành", nói cảm ơn anh vì luôn bên cạnh. Nhiều người nhận xét loạt ảnh đời thường của gia đình hoa hậu đáng yêu.
Ngoài thời gian dành cho công việc, ưu tiên hàng đầu của Đỗ Mỹ Linh là chăm sóc tổ ấm nhỏ. Mỗi ngày vợ chồng cô đưa đón Titi đi học. Sau các bữa ăn, họ chơi đùa với con và các cháu, dạy bé ghép hình, học hát.
Đỗ Mỹ Linh và phút vui đùa bên chồng con.
Trong nhà, bé Titi thân thiết với Vinh Quang. Mỹ Linh nhận xét chồng có cách nuôi dạy con vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng. Họ thường hướng dẫn con biết quan tâm, chia sẻ với người xung quanh.
Cô cho biết vợ chồng giữ sự lãng mạn bằng các buổi hẹn hò. Hồi tháng 10/2025, họ kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Cô và chồng đồng điệu sở thích ăn uống và đi du lịch.
Hôm 28/1, Vinh Quang đăng ảnh kỷ niệm bên vợ trong chuyến nghỉ dưỡng ở Anh, kèm lời chia sẻ "Thành phố nơi anh từng sinh sống bỗng đẹp hơn khi có em". Doanh nhân có khoảng thời gian du học ở London, Anh, trước khi về nước lập nghiệp. Dịp Valentine 2025, anh đăng bức ảnh cưới kèm lời nhắn tới vợ: "Dù cho tận thế, anh luôn yêu em".
Theo người đẹp, sau ba năm sống chung, cô thấy mình và ông xã đều trưởng thành. Gần đây, Đỗ Mỹ Linh hỗ trợ chồng mảng kinh doanh tại tập đoàn của gia đình. Cô nói học hỏi được ở Vinh Quang nhiều điều như giao tiếp, xử lý tình huống phát sinh, cách làm việc nhóm.
Gia đình hoa hậu du lịch Hàn Quốc năm 2025, trải nghiệm mặc hanbok. Mỗi năm, cô lên kế hoạch đi du lịch, cho con gái làm quen với nhiều môi trường để dạn dĩ hơn.
Đỗ Mỹ Linh cùng chồng "nắm tay đi muôn nơi".
Cô cân bằng thời gian để theo đuổi sở thích cá nhân như chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè. Đỗ Mỹ Linh (phải) dự đám cưới của Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương hồi tháng 11/2025 ở Hà Nội.
Vợ chồng hoa hậu chúc mừng sinh nhật ba tuổi của con gái hồi tháng 7/2025.
Đỗ Mỹ Linh, 30 tuổi, quê Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Trước khi lập gia đình, cô gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình. Chồng lớn hơn cô một tuổi, là con trai thứ hai của "ông bầu" Đỗ Quang Hiển.
Vợ chồng hoa hậu chúc mừng sinh nhật ba tuổi của con gái hồi tháng 7/2025.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp