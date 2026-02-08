Cuộc sống đời thường của gia đình Đỗ Mỹ Linh

Theo người đẹp, sau ba năm sống chung, cô thấy mình và ông xã đều trưởng thành. Gần đây, Đỗ Mỹ Linh hỗ trợ chồng mảng kinh doanh tại tập đoàn của gia đình. Cô nói học hỏi được ở Vinh Quang nhiều điều như giao tiếp, xử lý tình huống phát sinh, cách làm việc nhóm.