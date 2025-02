Vẻ đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh cho biết Tuệ An hay cười, thường tạo biểu cảm ngộ nghĩnh. Trong ảnh, Tuệ An được mẹ cho diện đồ lấy cảm hứng từ nhân vật Buttercup - nữ siêu nhân để tóc ngắn trong bộ ba The Powerpuff Girls -dịp Halloween 2024.