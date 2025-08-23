Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hỗ trợ chồng kinh doanh

Ngày 22/8, Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang (phải) và các thành viên trong gia đình tiếp đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema (trái) ghé thăm.

Hoa hậu diện áo dài truyền thống, gây chú ý về sắc vóc lẫn vai trò tại cuộc gặp gỡ. Đầu năm, Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vị trí Phó chủ tịch công ty thuộc một tập đoàn của nhà chồng.