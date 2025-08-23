Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hỗ trợ chồng kinh doanh

Ngày 22/8, Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang (phải) và các thành viên trong gia đình tiếp đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema (trái) ghé thăm.
Hoa hậu diện áo dài truyền thống, gây chú ý về sắc vóc lẫn vai trò tại cuộc gặp gỡ. Đầu năm, Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vị trí Phó chủ tịch công ty thuộc một tập đoàn của nhà chồng.
Gia đình hoa hậu tham dự sự kiện của công ty ở Tây Ninh giữa tháng 8. Cô và các nhân sự của công ty lên kế hoạch, chuẩn bị cho chương trình trong một tháng.
Đỗ Mỹ Linh trở lại công việc sau khoảng thời gian chăm lo tổ ấm nhỏ. Cô chọn hướng trở thành doanh nhân hơn là tham gia hoạt động giải trí. Trước đó, mỹ nhân đắt show các sự kiện showbiz, làm biên tập viên tại một đài truyền hình.
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh dự sự kiện về bất động sản giữa tháng 8.
Ngoài hỗ trợ chồng kinh doanh, cô muốn học hỏi kinh nghiệm từ bạn đời. Tại công ty, Đỗ Mỹ Linh thường gọi Vinh Quang là "sếp" để phù hợp với môi trường công sở.
"Thời gian đầu đi làm, tôi còn bỡ ngỡ nên thường nhận được chỉ dẫn của chồng. Anh khuyên tôi cầu tiến, không ngừng học hỏi. Khi gặp khó khăn, chúng tôi thường bàn bạc để tìm hướng giải quyết. Việc sống cùng ba năm qua giúp cả hai hiểu nhau, mọi trao đổi diễn ra nhanh chóng", cô nói.
Đỗ Mỹ Linh tham gia ngày hội của công ty hồi đầu năm cùng ông xã (giữa) và bố chồng - doanh nhân Đỗ Quang Hiển (phải).
Cô thường ngồi ghế đầu trong vai trò mới. Con gái của hoa hậu - bé Tuệ An, hiện hai tuổi - cũng thường theo mẹ ở sự kiện.
Theo mỹ nhân, sau gần một năm đi làm công ty, cô trau dồi kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, xử lý tình huống phát sinh, cách làm việc nhóm. Ngoài ra, cô còn thấu hiểu áp lực mà chồng từng đối diện.
Đỗ Mỹ Linh nói thấy may mắn khi các thành viên gia đình tin tưởng, khuyến khích tham gia công việc kinh doanh.
"Mẹ chồng tôi là mẫu phụ nữ luôn hết lòng vì con cháu. Bà thấu hiểu sự bận rộn của tôi, sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc cháu và quán xuyến nhà cửa. Nhờ ông bà hậu thuẫn, tôi yên tâm để phát triển sự nghiệp", hoa hậu nói.
Trước đó, Đỗ Mỹ Linh thường cùng chồng tham gia các giải đấu có CLB Hà Nội - đơn vị do Vinh Quang làm chủ tịch. Trong ảnh, hoa hậu mừng Hà Nội FC giành giải ba V-League hồi tháng 7/2024.
Hiện Mỹ Linh mong làm tốt phần việc của mình, sớm đạt thành tựu trong công việc, để san sẻ gánh nặng với chồng. Cô muốn anh có thêm thời gian cho bản thân, chơi các môn thể thao yêu thích như golf, đá bóng hay pickleball.
Về tinh thần, Đỗ Mỹ Linh nói cố gắng trở thành điểm tựa, tạo không khí vui vẻ để chào đón ông xã về nhà sau một ngày làm việc bên ngoài.
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh trong các chuyến làm việc nước ngoài kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng.
Đỗ Mỹ Linh cùng chồng "nắm tay đi muôn nơi".
Đỗ Mỹ Linh, 29 tuổi, quê ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Ở Miss World 2017, cô thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Trước khi lập gia đình, cô gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình.
Chồng lớn hơn cô một tuổi, là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Họ quen nhau hai năm thông qua một người bạn, tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào tháng 10/2022. Đỗ Vinh Quang hiện là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp