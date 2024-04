Cuộc sống độc thân của minh tinh Demi Moore

Diễn viên Demi Moore ăn thô để giữ dáng ở tuổi 62, chăm sóc chó cưng, duy trì mối quan hệ với chồng cũ Bruce Willis.

Tại sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu Dolce & Gabbana ngày 6/4, Demi Moore gây chú ý khi mặc váy lưới lộ nội y, khoe vóc dáng cân đối. Minh tinh chọn kiểu trang điểm đơn giản nhưng tươi tắn. Glamour nhận xét Moore 'làm chủ phong cách diện đồ xuyên thấu" nhờ biết cân bằng lối trang điểm và chi tiết của trang phục. Trước đó, sao Ghost cũng ghi điểm với váy đen mỏng tôn dáng khi đi dạo cùng siêu mẫu Kate Moss tại Paris, Pháp, hồi tháng 9/2023.

Demi Moore mặc váy lưới xuyên thấu tại sự kiện thời trang. Ảnh: Backgrid

Daily Mail cho biết ở tuổi 62, Demi Moore duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày như nhảy cardio, giãn cơ với con lăn để duy trì vẻ ngoài săn chắc. Trong hồi ký Inside Out xuất bản năm 2019, diễn viên cho biết khi còn trẻ, cô luôn ám ảnh ngoại hình hoàn hảo, ép bản thân luyện tập cường độ cao như chạy bộ, đạp xe, tập gym. Hiện Moore ngừng các bài tập tốn nhiều sức lực vì muốn giữ vóc dáng tự nhiên. Ngoài ra, cô bắt đầu ngồi thiền để nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần, theo CNN.

Bên cạnh thói quen vận động, Demi Moore theo đuổi chế độ ăn thô thuần thực vật, theo Daily Mail. Ngoài Moore, diễn viên Gwyneth Paltrow, 51 tuổi, cũng chuộng phương pháp ăn thô.

Demi Moore hiện nuôi chín chú chó, hay đăng hình lên mạng xã hội. Người đẹp yêu thích Pilaf thuộc giống chihuahua nhất. Cô nhận nuôi nó vào năm 2022, thường dẫn cún cưng tham gia nhiều sự kiện lớn như show diễn của nhà mốt Versace tại Milan (Italy) hồi tháng 1. Vogue so sánh Pilaf như một phụ kiện thời trang thú vị của minh tinh do thường xuất hiện trước ống kính cùng cô. Hãng tin nhận xét Pilaf có cuộc sống rất tốt vì được tham quan bảo tàng nghệ thuật, xem đua ngựa, đi du thuyền với chủ nhân.

Demi Moore và cún cưng Pilaf. Ảnh: Instagram Demi Moore

Về đời tư, People cho biết minh tinh từng hẹn hò với vài người sau khi ly dị chồng thứ ba - Ashton Kutcher - năm 2013. Demi Moore và đầu bếp Thụy Sĩ Daniel Humm, kém cô 14 tuổi, xác nhận bên nhau từ đầu tháng 3/2023, chia tay vào tháng 11 cùng năm. Một nguồn tin nói với Star hồi tháng 2, hiện Demi Moore không hứng thú với chuyện tình cảm. "Cô ấy không cần đàn ông để tìm kiếm hạnh phúc nữa", người này cho biết.

Sao G.I Jane vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Bruce Willis, 69 tuổi. Cả hai ly hôn vào năm 2000, có ba con gái là Rumer, sinh năm 1988, Scout, 1991, Tallulah, 1994. Tài tử tái hôn với người mẫu Emma Heming Willis vào năm 2009. Sau chia tay, Bruce Willis vẫn ủng hộ sự nghiệp của vợ cũ. Năm 2019, anh dự tiệc ra mắt hồi ký của Moore tại Los Angeles, đăng hình cả hai chụp chung với Emma và ba con. Cô còn sống cùng Bruce và các con tại bang Idaho (Mỹ) khi Covid-19 bùng phát vào năm 2020.

Năm 2023, Emma Heming thông báo chồng bị mắc hội chứng sa sút trí tuệ. Cô cho biết các thành viên trong nhà, bao gồm Demi Moore, đều giúp Bruce "sống trọn vẹn nhất có thể", theo People. Vào sinh nhật lần thứ 69 của tài tử, Moore tiếp tục đăng hình chúc mừng chồng cũ.

Demi Moore đăng hình mừng sinh nhật chồng cũ vào ngày 19/3. Ảnh: Instagram Demi Moore

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách người đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân. Cô cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau đó, cô kết hôn Bruce Willies năm 1987 và ly hôn sau 13 năm. Moore làm đám cưới với Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, mối quan hệ kết thúc vào 2013.

Trailer phim "G.I.Jane" Trailer phim "G.I.Jane" (1997) có sự tham gia của Demi Moore. Video: IMDb

Phương Thảo