Demi Moore có bạn trai mới

MỹMinh tinh Demi Moore hẹn hò đầu bếp kém 13 tuổi Daniel Humm, làm việc tại một nhà hàng nổi tiếng ở New York.

Ngày 31/3, nguồn tin của People xác nhận thông tin sau khi cặp sao cùng dự tuần lễ thời trang ở Paris vài tuần trước đó. Daniel Humm là một đầu bếp nổi tiếng người Thụy Sĩ. Anh sở hữu nhiều nhà hàng tại New York, Los Angeles và London (Anh). Humm cũng phát hành một số cuốn sách bán chạy về nấu ăn.

Demi Moore (phải) và đầu bếp Daniel Humm. Ảnh: People

Năm 2020, Daniel Humm từng gây chú ý với chiến dịch cứu trợ lương thực cho các bệnh nhân Covid-19 qua tổ chức từ thiện Rethink Food do anh sáng lập. Đầu bếp cung cấp khoảng 3.000 suất ăn mỗi ngày cho nhân viên y tế và những người gặp khó khăn tại New York.

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Cô trải qua ba cuộc hôn nhân thất bại, trong đó gây chú ý nhất là với chồng kém 16 tuổi - Ashton Kutcher từ năm 2005 đến 2013. Demi có ba con gái cùng chồng thứ hai - Bruce Willis. Cuộc sống riêng tư nhiều vấn đề cũng khiến Demi Moore không còn chú tâm cho sự nghiệp và đánh mất vị trí tại Hollywood.

Demi Moore - Ghost - Unchained Melody Demi Moore trong "Ghost". Video: Paramount Pictures

Phương Mai (theo People)