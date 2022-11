Demi Moore chia tay tình trẻ

Ngày 14/11, theo People, một người bạn của Moore tiết lộ ngôi sao Ghost và bạn trai chấm dứt mối quan hệ sau gần tám tháng mặn nồng. "Demi vẫn ổn. Cô ấy hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống bên con cái, bạn bè", nguồn tin cho biết. Tin chia tay được tung ra chỉ vài ngày sau tiệc sinh nhật của nữ diễn viên.

Demi Moore và bạn trai hẹn hò đầu tháng 3, cùng dự tuần lễ thời trang ở Paris. Humm là một đầu bếp nổi tiếng người Thụy Sĩ. Anh sở hữu nhiều nhà hàng tại New York, Los Angeles và London (Anh). Humm cũng phát hành một số cuốn sách bán chạy về nấu ăn.

Năm 2020, Daniel Humm từng gây chú ý với chiến dịch cứu trợ lương thực cho các bệnh nhân Covid-19 qua tổ chức từ thiện Rethink Food do anh sáng lập. Đầu bếp cung cấp khoảng 3.000 suất ăn mỗi ngày cho nhân viên y tế và những người gặp khó khăn tại New York.

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape...